Подсанкционный ВТБ выплатил купоны по внутренним облигациям в рублях — Finance.ua

Подсанкционный ВТБ выплатил купоны по внутренним облигациям в рублях

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Подсанкционный ВТБ выплатил купоны по внутренним облигациям в рублях

Российский подсанкционный банк ВТБ совершил купонные выплаты в рублях владельцам своих внутренних субординированных облигаций, номинированных в долларах и евро.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Национального расчетного депозитария.

«Способность россии продолжать обслуживание долга в иностранных валютах находится в центре внимания, поскольку правительство, до сих пор избегавшее дефолта, сталкивается с проблемами с выплатой владельцам своего суверенного долга. Государственный ВТБ, второй по величине российский банк, осуществил купонные выплаты в рублях по двум своим облигациям, номинированным в иностранной валюте, выпущенным на внутреннем рынке в 2021 году», — пишет агентство.

В понедельник ВТБ совершил в общей сложности 255,7 млн ​​рублей (3,1 млн долларов) купонных выплат по двум своим облигациям, номинированным в евро, и 312,3 млн рублей по облигациям, номинированным в долларах, выпущенным в прошлом году.

Некоторые российские компании в других секторах столкнулись с трудностями в обслуживании своих внешних долговых обязательств, поскольку западные платежные агенты задерживали платежи, поскольку на фоне волны санкций необходимы дополнительные проверки.

Ранее во вторник производитель алмазов «Алроса» заявил, что обратился к своему доверенному лицу с просьбой к регулятору санкций Великобритании получить специальную лицензию, которая позволит ей производить купонные выплаты по еврооблигациям на сумму 500 миллионов долларов.

Государственная российская железная дорога заявила, что пыталась произвести выплату процентов по облигациям, номинированным в швейцарских франках, но не смогла этого сделать.

Корпорация Steelmaker Evraz во вторник сообщила, что произвела регулярную купонную выплату по облигациям на сумму 700 миллионов долларов со сроком погашения в 2024 году, при этом выплата была переведена инвесторам вовремя и через их соответствующие клиринговые системы", — добавляет Reuters.

«Риск дефолта влечет возможные долгосрочные последствия для россии, которая сейчас имеет ограниченный доступ к своим золотовалютным резервам, поскольку около 300 миллиардов долларов государственных активов было заморожено западными санкциями в ответ на вторжение россии в Украину».

Если россия не осуществит никаких своих будущих платежей по облигациям в заранее определенные сроки, или выплатит в рублях, где указаны доллары, евро или другая валюта, это будет считаться дефолтом", — резюмирует издание.

Напомним, Минфин США решил запретить американским банкам проводить долларовые расчеты по государственному долгу россии с заблокированных активов.

Наличие такого разрешения ранее позволило россии избежать дефолта по суверенному долгу. Отмечено, что режимом санкций была предусмотрена возможность списания средств из заблокированных российских резервов до 25 мая 2022 года. Однако эту дату решили приблизить.

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