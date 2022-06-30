Подсанкционный Сбербанк не будет выплачивать дивиденды — Finance.ua
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Подсанкционный Сбербанк не будет выплачивать дивиденды

Фондовый рынок
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Подсанкционный Сбербанк не будет выплачивать дивиденды
Подсанкционный Сбербанк не будет выплачивать дивиденды
Акционеры подсанкционного российского Сбербанка на годовом собрании поддержали рекомендацию наблюдательного совета не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.
Об этом пишет издание Коммерсантъ со ссылкой на заявление банка.
Согласно политике банка, он должен выплатить акционерам не менее 50% чистой прибыли, а в 2021 году прибыль финучреждения достигла рекорда — 1 трлн 246 млрд руб.
Однако 21 мая правительство россии поручило Минфину не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год на простые и привилегированные акции Сбербанка.
Впоследствии наблюдательный совет банка рекомендовал не выплачивать дивиденды и не распределять чистую прибыль. Кроме того, Центробанк рекомендовал банкам до конца текущего года не выплачивать дивиденды и бонусы.
Напомним, Сбербанк и ряд подконтрольных ему компаний попали под блокирующие санкции США, стран ЕС, а также Канады, Японии и Великобритании. Также ЕС в рамках шестого пакета санкций отключил банк от международной банковской системы платежей SWIFT.
По материалам:
Фінансовий клуб
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