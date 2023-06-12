Подрыв Каховской ГЭС: возле Никополя просел участок железной дороги, движение поездов скорректировано — Finance.ua

Подрыв Каховской ГЭС: возле Никополя просел участок железной дороги, движение поездов скорректировано Сегодня 15:13

Подрыв Каховской ГЭС: возле Никополя просел участок железной дороги, движение поездов скорректировано

В результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС вблизи Никополя просел участок железнодорожного полотна.

«Благодаря внимательности приднепровских железнодорожников трагедий не произошло, пригородные поезда вовремя отменены, на восстановление у нас уйдет ориентировочно 3 дня», — говорится в сообщении в воскресенье.

Из-за этого пригородные поезда на Никополь из Кривого Рога, Апостолова, Тимкова были ограничены до Чертомлыка. Между Чортомлыком и Никополем для подвоза пассажиров будет курсировать бесплатный автобус.

Кроме этого, на участке Чортомлык — Кривой Рог У З назначила временный электропоезд отправлением из Чортомлыка в 19:30, прибытие в Кривой Рог в 21:00.

«Это значит, что отправку поезда № 76/75 Кривой Рог — Киев мы задержим ориентировочно на 50 минут для пересадки никопольцев», — добавили в Укрзализныце.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.