Подрыв Каховской ГЭС: возле Никополя просел участок железной дороги, движение поездов скорректировано — Finance.ua

Подрыв Каховской ГЭС: возле Никополя просел участок железной дороги, движение поездов скорректировано
В результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС вблизи Никополя просел участок железнодорожного полотна.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
«Благодаря внимательности приднепровских железнодорожников трагедий не произошло, пригородные поезда вовремя отменены, на восстановление у нас уйдет ориентировочно 3 дня», — говорится в сообщении в воскресенье.
Из-за этого пригородные поезда на Никополь из Кривого Рога, Апостолова, Тимкова были ограничены до Чертомлыка. Между Чортомлыком и Никополем для подвоза пассажиров будет курсировать бесплатный автобус.
Кроме этого, на участке Чортомлык — Кривой
Рог У З назначила временный электропоезд отправлением из Чортомлыка в 19:30, прибытие в Кривой Рог в 21:00.
«Это значит, что отправку поезда № 76/75 Кривой Рог — Киев мы задержим ориентировочно на 50 минут для пересадки никопольцев», — добавили в Укрзализныце.
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