Подрыв Каховской ГЭС: правительство продлило срок подачи заявлений на компенсацию за утраченный урожай — Finance.ua
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Подрыв Каховской ГЭС: правительство продлило срок подачи заявлений на компенсацию за утраченный урожай

Личные финансы
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Подрыв Каховской ГЭС: правительство продлило срок подачи заявлений на компенсацию за утраченный урожай
Подрыв Каховской ГЭС: правительство продлило срок подачи заявлений на компенсацию за утраченный урожай
Кабинет Министров Украины на заседании 12 сентября 2023 продлил срок подачи заявлений на получение компенсации за урожай, потерянный в результате подрыва Каховской ГЭС россиянами, до 31 октября 2023 года.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграме.
«Внесены изменения в Порядок предоставления единовременной денежной помощи пострадавшему населению в результате подрыва российской федерацией плотины Каховской гидроэлектростанции за потерянный урожай. Продлен с целью предоставления возможности большему количеству пострадавшего населения получить денежную помощь за потерянный урожай срок подачи заявления и других документов до 31 октября 2023 года», — написал он.
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Мельничук добавил, что правительство также разрешило комиссии в течение 20 рабочих дней рассматривать поданные заявления, осуществлять обследование земельных участков, на которых потерян урожай овощей, и составлять соответствующий акт.
Предполагается, что облгосадминистрации (областные военные администрации) будут принимать решение о начислении пособия до 30 ноября 2023 года.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров Украины на заседании 4 августа 2023 года утвердил порядок предоставления единовременной денежной помощи пострадавшему населению в результате подрыва российской федерацией плотины Каховской гидроэлектростанции за потерянный урожай. На выплаты будет направлено 271,5 млн грн.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
Укрінформ
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