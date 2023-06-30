Подрыв Каховской ГЭС нанес Украине минимум $2 млрд прямого ущерба — KSE Institute Сегодня 15:43

Подрыв Каховской ГЭС нанес Украине минимум $2 млрд прямого ущерба — KSE Institute, Фото: Sky News

Сумма прямого ущерба, причиненного подрывом Каховской ГЭС, уже составляет по меньшей мере $2 млрд. Трагедия привела к значительным повреждениям жилищно-коммунального сектора и энергетики, а также к значительным непрямым убыткам сельского хозяйства из-за потери ирригации региона.

Об этом свидетельствует первый анализ , проведенный в рамках проекта «россия заплатит» командой KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) в сотрудничестве с Офисом Президента Украины, Министерства экономики Украины и Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Ущерб по секторам из-за подрыва Каховской ГЭС

Жилищное хозяйство. Потери понес жилищный фонд населенных пунктов Херсонской и Николаевской области: 49 и 31 городов, сел, городков соответственно. В Николаевской области подтоплено более 500 частных домов в сельской местности. В Херсонской области точное общее количество поврежденных или разрушенных жилых домов невозможно определить из-за частичной временной оккупации области. Но предварительные оценки показывают, что около 20−30 тыс домов* попали в зону подтопления, из которых по крайней мере 150 многоэтажных домов в городе Херсон.

Прямой ущерб от затопления частных домов и сопутствующей инфраструктуры оценивается в $950 млн, основная часть которых приходится на левый берег Днепра, который находится во временной оккупации. Данная первая скорая оценка потенциально затопленных жилых домов произведена исходя из расчета данных о численности населения до вторжения. Вместе с тем на данный момент проводится оценка количества и площади затопленных зданий через анализ спутниковых снимков и моделирования, который по подсчетам на сегодняшний день выявил 32 тысячи домов в зоне риска.

Также Украина понесет в 2023 году дополнительные затраты на строительство водопроводов. Из-за падения уровня воды в Каховском водохранилище без водоснабжения может остаться часть Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. Для ликвидации последствий уничтожения ГЭС бюджетный комитет согласовал выделение $41 млн (1,5 млрд грн) на строительство магистральных водопроводов.

Энергетика. Более четверти общей суммы ущерба из-за подрыва ГЭС — $586 млн — связаны непосредственно с разрушением Каховской гидроэлектростанции, мощность которой 334,8 МВт и она не подлежит восстановлению, и дамбы. Общий ущерб энергетике достиг $624 млн. Годовой экономический ущерб от разрушения ГЭС, причиненный государственной компании Укргидроэнерго, составляет более $100 млн. Потребности на постройку новой ГЭС аналогичной мощности составят около $1 млрд.

Также в результате затопления утрачены электросети в затопленных населенных пунктах, а также затоплены 17 автозаправочных станций и 2 нефтебазы.

Транспортная инфраструктура. Ущерб, причиненный транспортной инфраструктуре, достиг $311 млн. По оценкам экспертов проекта, более 290 км дорог пострадали от наводнения. Часть международных и региональных дорог затоплены. Наиболее разрушены коммунальные дороги — более 50% от общей протяженности. На правом берегу Днепра движение по основным дорогам возобновили до 19 июня 2023 года. Также в течение первых дней после подрыва дамбы часть мостов и дамб поменьше в Николаевской и Херсонской областях были временно затоплены, что также может повлиять на потерю их стоимости.

Промышленность. Промышленные предприятия и прочий бизнес потеряли в результате подрыва, по предварительным оценкам, $105 млн. Потери бизнеса от наводнения были значительно уменьшены тем, что из-за боевых действий часть предприятий релоцировались ранее или остановились. Можно ожидать, что пострадало в основном тяжелое транспортировочное оборудование и здания. Среди них крупные промышленные объекты, расположенные в Корабельном районе Херсона. Местная администрация сообщила о затоплении 28 крупных промышленных объектов, расположенных по правому и левому берегам Днепра.

Сельское хозяйство. Уничтожение посевов сельскохозяйственных культур, поголовья скота и рыбы привело к убыткам сельского хозяйства на $25 млн. Незначительный прямой ущерб связан с тем, что территории находятся под постоянным обстрелом с начала полномасштабного вторжения и активное использование сельскохозяйственных угодий не происходит, а также сравнительно малой площадью сельскохозяйственных земель, подвергшихся затоплению.

Каховское водохранилище использовалось для обеспечения водой оросительных систем и животноводства общей площадью 584 тыс. га (фактическая площадь орошаемых земель до войны составляла 262 тыс. га). Поэтому косвенные потери доходов для растениеводства возрастут на $182 млн в год. Остальные отрасли сектора будут терять до $49 млн в год

Окружающая среда и экология. Ориентировочная сумма ущерба, причиненного окружающей среде, оценивается в $1,5 млрд (по данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов). 150 тонн нефти вытекло при подрыве дамбы. Уровень солености Черного моря возле Одессы почти в три раза ниже нормы.

Подтопление грозит трем природно-заповедным паркам: «Нижнеднепровский», «Каменская Сечь», «Белобережье Святослава», Черноморскому биосферному заповеднику, который находится под охраной ЮНЕСКО. Кроме того, в зоне воздействия оказались Региональный ландшафтный парк «Кинбурнская коса» общей площадью около 18 тыс. га; участки Черноморского биосферного заповедника «Волыжин лес», о. Долгий, о. Круглый площадью 2,7 тыс. га; региональный ландшафтный парк «Высунско-Ингулецкий», площадью 2,7 тыс га.

* Оценка затопленных жилых домов произведена исходя из расчета данных о численности населения до вторжения. Вместе с тем, сейчас производится оценка количества и площади затопленных зданий через анализ спутниковых снимков и моделирования, который может выявить больше пострадавших объектов.

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