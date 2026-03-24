Подпольная типография долларов: в суд передали дело в отношении одного из участников группы Сегодня 09:44 — Криминал

Группа лиц организовала незаконное изготовление, хранение и сбыт поддельных банкнот номиналом в 100 долларов США

В Киеве завершили досудебное расследование в отношении одного из участников группы, причастной к изготовлению и сбыту поддельной иностранной валюты. Обвинительный акт в отношении одного из фигурантов направлен в суд.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Суть схемы

Следствие установило, что группа лиц организовала незаконное изготовление, хранение и сбыт поддельных банкнот номиналом в 100 долларов США. Для реализации преступной схемы организатор привлек еще двух человек.

Фигуранты арендовали дом в Киевской области, где обустроили подпольное производство и установили специальное оборудование для фальшивых денег. В целях конспирации они использовали подставных лиц, меняли транспортные средства и средства связи, а также проводили финансовые операции через сторонние банковские реквизиты.

Обыски

Детективы провели 7 санкционированных обысков в Киеве и Киевской области — по местам осуществления противоправной деятельности, проживания фигурантов и в автомобилях.

В результате изъято специальное оборудование, комплектующие, краски, специальная бумага, поддельные банкноты, похожие на купюры номиналом 100 долларов США и 500 гривен, три автомобиля, компьютерную технику и мобильные телефоны.

Наказание

Три человека задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины при совершении преступления. Им объявлено подозрение по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса. Обвинительный акт в отношении одного из них направлен в суд.

Досудебное расследование в отношении других участников преступной группы продолжается.

