Подписка ChatGPT Pro за $200 стала убыточной для OpenAI — Finance.ua
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Подписка ChatGPT Pro за $200 стала убыточной для OpenAI

Технологии&Авто
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Подписка ChatGPT Pro за $200 стала убыточной для OpenAI
Подписка ChatGPT Pro за $200 стала убыточной для OpenAI
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания теряет деньги на новой дорогой подписке ChatGPT, которая обходится пользователям в $200.
Причина, как ни странно, в «большом спросе» — ее используют чаще, чем рассчитывали в OpenAI.
«Я лично выбрал цену, — написал Альтман в серии публикаций на X, — и думал, что мы заработаем немного денег».
ChatGPT Pro, запущенный в конце прошлого года, предоставляет доступ к обновленной версии модели искусственного интеллекта o1 от OpenAI, режима o1 pro, и отменяет ограничение скорости для нескольких других инструментов компании, включая видеогенератор Sora.
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Пока что OpenAI прибыли не приносит, несмотря на то, что привлекла около $20 млрд с момента основания. Сообщалось, что компания ожидает около $5 млрд убытков при доходе в $3,7 млрд в прошлом году. Главные расходы в этом случае идут на инфраструктуру, обучение ИИ, зарплаты персоналу и аренду офисов. В прошлом ChatGPT обходился OpenAI примерно в $700 000 в день (из-за TechCrunch), но актуальные цифры неизвестны.
Компания осознает свое финансовое положение и недавно заявила, что ей требуется «больше капитала, чем ожидалось», учитывая подготовку к корпоративной реструктуризации для привлечения новых инвестиций. По слухам, для достижения доходности OpenAI рассматривает возможность повышения цены на разные уровни подписки.
В то же время OpenAI довольно оптимистично прогнозирует, что ее доход достигнет $100 миллиардов в 2029 году, а сам Альтман хочет, чтобы чат-бот компании использовал каждый 8-й человек на Земле уже в этом году.
По материалам:
ITC.ua
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