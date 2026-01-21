Подписано соглашение о строительстве ветропарка в Одесской области
20 января состоялось подписание соглашения между немецкой энергетической компанией Notus Energy и американо-украинской инвестиционной компанией Horizon Capital о финансировании совместного проекта по строительству 124 МВт ветропарка в Одесской области.
Кроме того, Horizon Capital объявила о первоначальном закрытии своего фонда Horizon Capital Catalyst Fund, который нацелен на реконструкцию.
Подписание обоих соглашений состоялось в присутствии министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Предварительно, Horizon Capital успешно запустил Фонд Horizon Capital Catalyst Fund (HCCF), направленный на поддержку восстановления и реконструкции ключевых секторов украинской экономики.
На этапе первого закрытия Фонд привлек €152 млн — более 50% от целевого размера в €300 млн.
В частности, Фонд сосредотачивается на секторах, критически важных для восстановления страны и требующих значительных инвестиций частного капитала: энергетика, цифровая инфраструктура и строительство.
В настоящее время фонд вместе с объявлением первого закрытия завершил структурирование первой инвестиции — строительство ветропарка в Одесской области, разработанного немецкой энергетической компанией и девелопером Notus Energy.
Структура сделки предусматривает:
- Catalyst Fund получает 45% в проекте и обеспечивает соответствующую долю акционерного капитала для строительства.
- Notus Energy удерживает контрольный пакет и выступает ведущим-инвестором в сделке: финансирует оставшийся необходимый акционерный капитал и отвечает за строительство и последующую эксплуатацию объекта.
- Общий бюджет проекта превышает €220 млн и предусматривает значительный объем долгового финансирования от международных IFIs и DFIs, включая EBRD, IFC, Swedfund, BIO и Green for Growth Fund (GGF).
Проект в Одесской области является первой из трех ветровых электростанций в портфеле Notus Energy для Украины, общей мощностью около 300 МВт.
Также это часть более широкого портфеля развития возобновляемой энергетики в Украине мощностью более 1,3 ГВт по проектам на разных этапах.
Поделиться новостью
Также по теме
Подписано соглашение о строительстве ветропарка в Одесской области
Нафтогаз в 2025 году пробурил 140 новых скважин
Еще три страны оказывают Украине дополнительную энергетическую помощь
Водоснабжение столицы восстановлено в полном объеме, но есть нюансы
Правительство готовит резервное электропитание для производителей продуктов из-за рисков блэкаута
Нефтегазовые доходы кремля худшие за 6 лет