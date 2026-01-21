Подписано соглашение о строительстве ветропарка в Одесской области Сегодня 12:34 — Энергетика

Подписано соглашение о строительстве ветропарка в Одесской области

20 января состоялось подписание соглашения между немецкой энергетической компанией Notus Energy и американо-украинской инвестиционной компанией Horizon Capital о финансировании совместного проекта по строительству 124 МВт ветропарка в Одесской области.

Кроме того, Horizon Capital объявила о первоначальном закрытии своего фонда Horizon Capital Catalyst Fund, который нацелен на реконструкцию.

Подписание обоих соглашений состоялось в присутствии министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Предварительно, Horizon Capital успешно запустил Фонд Horizon Capital Catalyst Fund (HCCF), направленный на поддержку восстановления и реконструкции ключевых секторов украинской экономики.

На этапе первого закрытия Фонд привлек €152 млн — более 50% от целевого размера в €300 млн.

В частности, Фонд сосредотачивается на секторах, критически важных для восстановления страны и требующих значительных инвестиций частного капитала: энергетика, цифровая инфраструктура и строительство.

В настоящее время фонд вместе с объявлением первого закрытия завершил структурирование первой инвестиции — строительство ветропарка в Одесской области, разработанного немецкой энергетической компанией и девелопером Notus Energy.

Структура сделки предусматривает:

Catalyst Fund получает 45% в проекте и обеспечивает соответствующую долю акционерного капитала для строительства.

Notus Energy удерживает контрольный пакет и выступает ведущим-инвестором в сделке: финансирует оставшийся необходимый акционерный капитал и отвечает за строительство и последующую эксплуатацию объекта.

Общий бюджет проекта превышает €220 млн и предусматривает значительный объем долгового финансирования от международных IFIs и DFIs, включая EBRD, IFC, Swedfund, BIO и Green for Growth Fund (GGF).

Проект в Одесской области является первой из трех ветровых электростанций в портфеле Notus Energy для Украины, общей мощностью около 300 МВт.

Также это часть более широкого портфеля развития возобновляемой энергетики в Украине мощностью более 1,3 ГВт по проектам на разных этапах.

