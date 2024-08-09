Подписан первый кредит ОСМД на развитие альтернативных источников энергии — Finance.ua

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Подписан первый кредит ОСМД на развитие альтернативных источников энергии

Кредит&Депозит
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Подписан первый кредит ОСМД на развитие альтернативных источников энергии
Подписан первый кредит ОСМД на развитие альтернативных источников энергии
Государственный Sense Bank подписал первое кредитное соглашение на приобретение и установку солнечной электростанции мощностью 30 кВт для ОСМД из Винницы. Такое оборудование будет обеспечивать собственные энергетические нужды дома. Заем ​​выдан сроком до 5 лет.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
«Правительство работает над восстановлением энергосистемы после вражеских обстрелов и обеспечением стабильного энергоснабжения потребителям. Мы, как экономический блок Правительства, внедрили программу льготного кредитования ОСМД и ЖСК в рамках программы „Доступные кредиты 5−7-9“ и уже имеем первый пример финансирования таких проектов и заявки, которые ожидают рассмотрения. Это только одно из решений в рамках пакета поддержки энергетической системы. Действуют как государственные программы, так и отдельные предложения банков. За два месяца банковские учреждения получили от бизнеса и граждан более 7,3 тыс. заявок на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры и одобрили заявки на сумму почти 4 млрд грн», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
В Sense Bank отметили, что развитие финансирования альтернативных источников энергии является одним из приоритетных для финучреждения.
Недавно Кабинет Министров Украины расширил государственную программу «Доступные кредиты 5−7-9%» и, в частности, разрешил кредитование ЖСК и ОСМД для внедрения энергоэффективных решений. И вот сегодня мы подписали первое соглашение с ОСМД из Винницы на предоставление кредитных средств для возведения солнечной электростанции мощностью 30 киловатт. Это первое ОСМД из более чем 39 тысяч зарегистрированных в Украине объединений, которому уже сегодня доступна полная энергетическая независимость. Мы будем и далее активно развивать направление льготного кредитования энергетических инициатив всех слоев населения, как за счет государственных программ, так и собственными силами", — подчеркнул председатель правления Sense Bank Алексей Ступак.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, что по условиям программы «Доступные кредиты 5−7-9%» для ОСМД и ЖСК сумма кредита может составлять до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых. Программа будет работать в сочетании с программой «ГрінДІМ». ОСМД и ЖСК в рамках этой программы смогут получить до 70% стоимости проекта после его обустройства.
  • Для того чтобы воспользоваться государственной программой льготного кредитования «Доступные кредиты 5−7-9», руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из банков, сотрудничающих с Фондом развития предпринимательства и предоставить пакет необходимых документов, установленных банком.
  • Льготное кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры, которое предоставляют 19 крупнейших банков Украины. Сумма кредитов может составить до 25 млн евро. Срок кредита — до 5−7 лет.
  • Льготное кредитование под 0% для домохозяйств для установки солнечных панелей с системами накопления энергии и ветровых установок. Сумма кредита — до 480 тыс. грн. Срок кредитования — 10 лет.
Сравнить и взять кредит наличными и онлайн в банках и финансовых организациях.

Кредиты в Украине

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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