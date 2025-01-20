Подорожанию картофеля до конца сезона будет мешать импорт — Finance.ua

Подорожанию картофеля до конца сезона будет мешать импорт
Площади под картофелем за прошлый год в странах ЕС выросли примерно на 7% и достигли рекордного показателя за последние 5 лет. Объемы импорта картофеля, которые уже есть в Украине, ограничивают рост цены на него и будут это делать примерно до конца сезона.
Об этом в рыночном обзоре журнала «Садоводство по-украински» отметил аналитик плодоовощного рынка проекта EastFruit Евгений Кузин.
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«Украина — открытый рынок, и как только здесь цена на продукт растет, сюда сразу заходит импорт, — объяснил Евгений Кузин. — Сегодня импорт, например, картофеля заходит в Украину с осени, как это было в 2020—2021 годах, когда зашли большие объемы, то есть Украина снова импортирует в нехарактерный для нее период».
В то же время, по данным EastFruit, импорт семенного картофеля, который используется в Египте для производства продукции на экспорт, достиг рекордно низкого результата, поэтому весной предложение египетского картофеля в Украину может быть ниже.
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