Подо Львовом планируют построить железнодорожный хаб, который соединит Украину с 4 странами — Finance.ua
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Подо Львовом планируют построить железнодорожный хаб, который соединит Украину с 4 странами

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Подо Львовом планируют построить железнодорожный хаб, который соединит Украину с 4 странами
Подо Львовом планируют построить железнодорожный хаб, который соединит Украину с 4 странами
Во Львове, в рамках встречи городского головы Андрея Садового с Еврокомиссаром по транспорту Адиной-Йоаной Велян, презентован проект львовского железнодорожного хаба.
Об этом пишет ЦТС.
«Учитывая строительство евроколеи во Львовской области, у Львова есть шанс стать хабом, который соединит 4 трансъевропейских транспортных направления: в Констанцу (Румыния), Краков и Варшаву (Польша), Братиславу (Словакия) и Будапешт (Венгрия). Для этого нужно развивать существующие и построить новые железнодорожные узлы, которые станут сердцем пассажирских и грузовых перемещений», — говорится в сообщении.
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Хаб предлагается обустроить в Скнилове, поскольку там есть возможность построить грузовой терминал. Также этот проект предусматривает запуск рельсового экспресса, который соединит железнодорожный вокзал с городским аэропортом.
Подо Львовом планируют построить железнодорожный хаб, который соединит Украину с 4 странами
«Нам важно, чтобы у Украины было сообщение с ЕС не только по автодорогам, но и по железной дороге. Это шаг к полной интеграции с ЕС, где активно планируется развитие связи с Украиной. Европейская колея должна заканчиваться на восточных границах Украины, а не на западных. Поэтому мы представили концепцию интеграции Львова в европейские транспортные коридоры. Предлагаем объединить сразу 4 стратегических европейских транспортных направления. Также важно правильно определить роль транспортных хабов, которые примут на себя главную нагрузку. Предварительно могу сказать, что один из таких хабов планируется в Скнилове. Речь идет как о пассажирских, так и грузоперевозках», — отметил Садовый.
Напомним, что «Укрзализныця» до конца 2023 года планирует завершить проект строительства еще одной евроколеи, которая соединит Украину и Польшу. Имеется в виду железнодорожное полотно от госграницы от Польши до Львова на участке Мостиска-Скнилов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
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