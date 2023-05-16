Поднимите свои инвестиции на новый уровень на конференции Invest Talk Summit! — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Поднимите свои инвестиции на новый уровень на конференции Invest Talk Summit!

Личные финансы
24
Поднимите свои инвестиции на новый уровень на конференции Invest Talk Summit!
Поднимите свои инвестиции на новый уровень на конференции Invest Talk Summit!
📢 Привет, инвестиционные энтузиасты и те, кто хочет разбогатеть!
📅 Отметьте себе в календаре 27 мая 2023 года, ведь именно в этот день состоится невероятная конференция Invest Talk Summit в самом сердце г. Киев!
Подготовьтесь к увлекательной программе, которая заставит ваши инвестиционные стратегии засиять новыми цветами! Вот лишь несколько громких тезисов, которые вас ожидают:
1️⃣ Экономический прогноз: узнайте, как изменятся курсы валют и основные макроэкономические показатели в 2023—2024 годах!
2️⃣ Вперед к лучшим ETF! Раскройте секреты успешных инвесторов и узнайте ТОП-10 ETF, на которые стоит обратить внимание!
3️⃣ Заработайте на долговом рынке! Получите ценные советы по инвестированию в евробонды и корпоративные облигации Украины и США!
4️⃣ Расширьте свой горизонт! Осмотрите зарубежные фондовые рынки, прогнозируйте их возможности и риски!
5️⃣ Постройте устойчивый инвестиционный портфель! Получите ценные советы по созданию сбалансированного портфеля и его диверсификации и ребалансированию.
6️⃣ Примите участие в увлекательных дискуссиях! Узнайте о неожиданных нишах, которые могут принести сверхприбыли, а также поделитесь опытом успешных инвесторов.
7️⃣ Изучайте инвестиционный потенциал украинского аграрного сектора, вкладывайте в криптовалюты со спросом и предложением, а также узнайте, достигнет ли биткоин отметки в 100 000!
8️⃣ Погрузитесь в мир недвижимости! Узнайте о стратегиях и подводных камнях инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость, выберите самые выгодные корзины для своего будущего!
9️⃣ Погрузитесь в мир портфельного инвестирования! Сравните квартиры и землю, изучайте их преимущества, недостатки, риски и прибыльность!
🔟 Как стать миллионером с нуля? Узнайте от успешных спикеров о необычных путях к финансовой независимости!
✨ Не упустите эту уникальную возможность усовершенствовать свои инвестиционные знания и встретить других экспертов из сферы! Регистрируйтесь уже сегодня и обеспечьте себе место на конференции Invest Talk Summit! 💼

👉 Детали и регистрация здесь

Не медлите! Инвестиционное мастерство уже ждет вас! 🚀💰
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.