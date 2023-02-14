Подготовка авто к весне: список необходимых действий — Finance.ua

Подготовка авто к весне: список необходимых действий Вчера 21:02 — Личные финансы

Подготовка авто к весне: список необходимых действий

Независимо от того, пользовались ли вы машиной зимой или нет, ее нужно подготовить к весне. От этого зависит дальнейшая цельность машины и стоимость всех будущих ремонтов.

Замена резины. Первое, что приходит в голову — весной следует «переобуть» машину. Конечно, в феврале, каким бы он теплым ни показался, спешить на шиномонтаж не стоит — специалисты давно пришли к выводу, что сезонную замену шин следует делать тогда, когда температура уверенно перешла за отметку +7 градусов. То есть уже сейчас стоит посмотреть состояние ваших летних шин и решить — покупать новые или походят старые.

Кузов и подвеска. Состояние лакокрасочного покрытия вы можете оценить своими силами, как и решить, что делать в случае обнаружения его повреждений. А вот состояние подвески и антикоррозионной обработки днища автомобиля вы вряд ли сможете оценить своими руками. Поэтому, отмыв машину от грязи, заезжайте на ближайший автосервис и попросите поднять машину на подъемник и проверить состояние антикоррозионного покрытия, так и состояние узлов и деталей подвески. Попросите мастера тщательно продиагностировать все детали подвески — от малейшей резинки до амортизаторов и рулевых механизмов.

Двигатель, жидкость и аккумулятор. Под капотом вашего автомобиля — не только его сердце, но и много важных элементов, исправность которых можно проверить визуально. Открыв капот, тщательно осмотрите двигатель на предмет подтекания смазки, деформации или повреждения различных ременных приводов, шкивов и проводки. Проверьте уровень всех жидкостей — емкости для них также находятся под капотом. Также обратите внимание на воздушный фильтр и при необходимости замените его.

Аккумулятор. У большинства моделей машин аккумулятор размещен там же — под капотом. Проверьте его емкость (это снова может легко сделать электрик на СТО. — Ред.) и зарядите его полностью. Не стоит полагаться на штатный генератор автомобиля и на то, что вроде бы все работает нормально: после зимы, когда аккумулятор работал в экстремальных условиях, его проверка и зарядка вовсе не будет лишней.

Кондиционер. Проверьте, подает ли он холодный воздух в салон, в случае каких-либо проблем обратитесь к мастеру.

Тормоза. Исправность работы тормозов не ограничивается наличием жидкости в бачке тормозной системы. Проверьте состояние колодок, дисков, барабанов и суппортов. Обратите внимание на тормозные шланги, которые также испытывают влияние агрессивной внешней среды.

Топливная система. Специалисты советуют также промывать топливный бак и топливопровод. Однако это уже сложная и квалифицированная работа. Поэтому советуем обратиться к специалисту и прислушаться к его советам.

Также советуем проверить срок действия ваших полисов, прежде всего ОСАГО, ведь Автогражданку должен иметь каждый водитель. На сайте Finance.ua вы всегда можете подобрать себе новую страховку:

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