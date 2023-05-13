Подержанные кроссоверы и внедорожники, которые с годами почти не дешевеют — Finance.ua

Подержанные кроссоверы и внедорожники, которые с годами почти не дешевеют
Американское издание HotCars представило рейтинг моделей автомобилей, практически не дешевеющих со временем.
В большинстве стран автомобили после первого года эксплуатации теряют около 20% своей рыночной стоимости. В то время как через пять лет использования их остаточная цена составляет всего 40% по отношению к той, за которую машина покупалась новой.
При этом некоторые японские кроссоверы и внедорожники могут показывать более впечатляющие результаты с точки зрения потери стоимости с годами. Рейтинг из 10 таких автомобилей представило американское издание HotCars.
В своем исследовании эксперты опирались на данные о стоимости новых и подержанных автомобилей, взятых с сервисов Kelley Blue Book, JD Power, Consumer Reports, а также Edmunds. Каждый из участников данного ТОП оказался победителем в своей категории.
Список японских SUV, которые практически не теряют в цене, выглядит следующим образом:
- Honda HR-V (2019) — остаточная стоимость после пяти лет эксплуатации (89/100);
- Lexus UX (2019) — остаточная стоимость после пяти лет эксплуатации (82/100);
- Lexus RX (2019) — остаточная стоимость после пяти лет эксплуатации (82/100);
- Toyota Highlander (2020) — остаточная стоимость после пяти лет эксплуатации (90/100);
- Lexus GX (2020) — остаточная стоимость после пяти лет эксплуатации (90/100);
- Toyota RAV4 Hybrid (2021) — остаточная стоимость после пяти лет эксплуатации (90/100);
- Toyota Land Cruiser (2021) — остаточная стоимость после пяти лет эксплуатации (95/100);
- Subaru Forester (2023) — остаточная стоимость после пяти лет эксплуатации (85/100);
- Subaru Crosstrek (2023) — остаточная стоимость после пяти лет эксплуатации (86/100);
- Toyota 4Runner (2023) — остаточная стоимость после пяти лет эксплуатации (87/100).
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