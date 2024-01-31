Поддержка энергосектора: Украина получила еще 25 грузов помощи из Азербайджана — Finance.ua

Поддержка энергосектора: Украина получила еще 25 грузов помощи из Азербайджана Сегодня 10:15 — Энергетика

Поддержка энергосектора: Украина получила еще 25 грузов помощи из Азербайджана

Украина получила еще 25 грузов помощи из Азербайджана. Об этом сообщило Минэнергетики.

При координации Министерства энергетики в январе 2024 года Украина получила очередную партию помощи от азербайджанских партнеров, в том числе 25 грузов энергетического оборудования для проведения восстановительных работ.

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Это уже четвертый транш помощи от Азербайджана, в который вошли трансформаторные подстанции, силовой трансформатор, провода, разъединители и другое оборудование для проведения восстановительных и ремонтных работ.

Куда пойдет

Как отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко, предоставленное оборудование используется украинскими энергетиками для восстановления объектов, которые продолжают подвергаться враждебным обстрелам, в частности в прифронтовых регионах. Произведенные работы позволяют удерживать стабильную работу энергосистемы и обеспечивать потребности потребителей в электро- и теплоснабжении.

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Оборудование, полученное от Азербайджана в течение ноября 2023 и января 2024 года, распределено между 24 предприятиями энергетической отрасли, а именно операторами систем распределения электроэнергии, предприятиями теплоснабжения, газовой, угольной и атомной отраслей.

Справка Finance.ua:

Всего с марта 2022 года Украина получила из Азербайджана 92 груза энергетического оборудования общим весом более 1 585 тонн, в том числе 51 силовой трансформатор, 111 трансформаторных подстанций и другое оборудование. Благодаря этой помощи от партнеров в Украине проведена масштабная ремонтная кампания в энергетике — в энергосистему добавлено более 2,2 ГВт мощностей.

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