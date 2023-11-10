Подборка удаленных вакансий ноября — Finance.ua

Подборка удаленных вакансий ноября Сегодня 11:07 — Личные финансы

Подборка удаленных вакансий ноября

Портал по поиску работы robota.ua составил подборку предложений, где работодатели предлагают кандидатам самостоятельно решить — работать удаленно или в офисе.

Что нужно делать специалисту на удаленной должности:

разрабатывать маркетинговые и рекламные стратегии;

искать и внедрять новые рекламные каналы;

заниматься аналитикой, показателями, анализом рекламных компаний и корректировкой;

мониторить и анализировать рынок, следить за трендами;

работать с блоггерами.

Работа удаленная, можно работать в офисе в Киеве.

Рассматривают кандидатов с:

опытом работы логистом в экспедиционной/транспортной компании на рынке автомобильных перевозок FTL по Украине от 3-х лет (не меньше);

опыт работы с крупными заказчиками;

собственной актуальной базой перевозчиков.

Среди прочего работодатель анонсирует бронирование работников.



Национальная энергетическая компания приглашает в команду.

Пожелания к кандидатам:

высшее образование;

в процессе получения АССА и/или СIМА;

знание управленческого, налогового и бухгалтерского учета по международным стандартам (МСФО);

понимание процесса составления отчетности предприятия;

знание методов анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

знания и практические навыки работы с инструментами Power BI, Power Pivot (будет преимуществом);

уверенный пользователь MS Office (MS Word, MS Outlook); высокий уровень владения MS Excel;

знание английского языка — средний уровень.

Удаленная работа, есть возможность работать в офисе компании в Киеве.

Пожелания к профессиональной квалификации будущих работников:

от 3-х лет опыта на позиции системного/Data-инженера или системного администратора;

полное высшее техническое образование по направлениям:

IT, компьютерные науки, кибернетика, математика и т. п. ;

; уверенные знания решений и платформ Microsoft: Windows Server, Active Directory DS, Exchange Server, SharePoint Server, SQL Server или облачных аналогов;

понимание базовых технологий IP-сетей: Routing, VPN, DNS;

опыт написания технической документации;

свободное владение украинским языком, знание английского на уровне Upper-Intermediate.

Ищут специалиста, который поможет в продвижении детского YouTube-канала и роликов. Если вы знаете SEO-оптимизацию YouTube, хорошо понимаете алгоритмы ранжирования платформы, готовы работать в высококонкурентной сфере, откликайтесь на вакансию.

Что нужно делать:

исследовать ключевые слова и анализ конкуренции для разработки стратегии продвижения;

оптимизировать заголовки, описания, теги и метки для обеспечения максимальной релевантности поисковым запросам;

выводить в топ видео по группам ключей и популяризировать каналы.

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