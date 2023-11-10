Подборка удаленных вакансий ноября — Finance.ua

Подборка удаленных вакансий ноября
Портал по поиску работы robota.ua составил подборку предложений, где работодатели предлагают кандидатам самостоятельно решить — работать удаленно или в офисе.
Маркетолог в Grand Car
Что нужно делать специалисту на удаленной должности:
- разрабатывать маркетинговые и рекламные стратегии;
- искать и внедрять новые рекламные каналы;
- заниматься аналитикой, показателями, анализом рекламных компаний и корректировкой;
- мониторить и анализировать рынок, следить за трендами;
- работать с блоггерами.
Логист в «УВК-Интернешнл»
Работа удаленная, можно работать в офисе в Киеве.
Рассматривают кандидатов с:
- опытом работы логистом в экспедиционной/транспортной компании на рынке автомобильных перевозок FTL по Украине от 3-х лет (не меньше);
- опыт работы с крупными заказчиками;
- собственной актуальной базой перевозчиков.
Среди прочего работодатель анонсирует бронирование работников.
Эксперт по формированию отчетности и анализа в «Укрэнерго»
Национальная энергетическая компания приглашает в команду.
Пожелания к кандидатам:
- высшее образование;
- в процессе получения АССА и/или СIМА;
- знание управленческого, налогового и бухгалтерского учета по международным стандартам (МСФО);
- понимание процесса составления отчетности предприятия;
- знание методов анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- знания и практические навыки работы с инструментами Power BI, Power Pivot (будет преимуществом);
- уверенный пользователь MS Office (MS Word, MS Outlook); высокий уровень владения MS Excel;
- знание английского языка — средний уровень.
Системный инженер, Microsoft Cloud Solutions в Innoware
Удаленная работа, есть возможность работать в офисе компании в Киеве.
Пожелания к профессиональной квалификации будущих работников:
- от 3-х лет опыта на позиции системного/Data-инженера или системного администратора;
- полное высшее техническое образование по направлениям:
- IT, компьютерные науки, кибернетика, математика
и т. п.;
- уверенные знания решений и платформ Microsoft: Windows Server, Active Directory DS, Exchange Server, SharePoint Server, SQL Server или облачных аналогов;
- понимание базовых технологий IP-сетей: Routing, VPN, DNS;
- опыт написания технической документации;
- свободное владение украинским языком, знание английского на уровне Upper-Intermediate.
Youtube Seo-специалист в «Юдана»
Ищут специалиста, который поможет в продвижении детского YouTube-канала и роликов. Если вы знаете SEO-оптимизацию YouTube, хорошо понимаете алгоритмы ранжирования платформы, готовы работать в высококонкурентной сфере, откликайтесь на вакансию.
Что нужно делать:
- исследовать ключевые слова и анализ конкуренции для разработки стратегии продвижения;
- оптимизировать заголовки, описания, теги и метки для обеспечения максимальной релевантности поисковым запросам;
- выводить в топ видео по группам ключей и популяризировать каналы.
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