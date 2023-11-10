Подборка удаленных вакансий ноября — Finance.ua
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Подборка удаленных вакансий ноября

Личные финансы
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Подборка удаленных вакансий ноября
Подборка удаленных вакансий ноября
Портал по поиску работы robota.ua составил подборку предложений, где работодатели предлагают кандидатам самостоятельно решить — работать удаленно или в офисе.

Маркетолог в Grand Car

Что нужно делать специалисту на удаленной должности:
  • разрабатывать маркетинговые и рекламные стратегии;
  • искать и внедрять новые рекламные каналы;
  • заниматься аналитикой, показателями, анализом рекламных компаний и корректировкой;
  • мониторить и анализировать рынок, следить за трендами;
  • работать с блоггерами.

Логист в «УВК-Интернешнл»

Работа удаленная, можно работать в офисе в Киеве.
Рассматривают кандидатов с:
  • опытом работы логистом в экспедиционной/транспортной компании на рынке автомобильных перевозок FTL по Украине от 3-х лет (не меньше);
  • опыт работы с крупными заказчиками;
  • собственной актуальной базой перевозчиков.
Среди прочего работодатель анонсирует бронирование работников.

Эксперт по формированию отчетности и анализа в «Укрэнерго»

Национальная энергетическая компания приглашает в команду.
Пожелания к кандидатам:
  • высшее образование;
  • в процессе получения АССА и/или СIМА;
  • знание управленческого, налогового и бухгалтерского учета по международным стандартам (МСФО);
  • понимание процесса составления отчетности предприятия;
  • знание методов анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
  • знания и практические навыки работы с инструментами Power BI, Power Pivot (будет преимуществом);
  • уверенный пользователь MS Office (MS Word, MS Outlook); высокий уровень владения MS Excel;
  • знание английского языка — средний уровень.

Системный инженер, Microsoft Cloud Solutions в Innoware

Удаленная работа, есть возможность работать в офисе компании в Киеве.
Пожелания к профессиональной квалификации будущих работников:
  • от 3-х лет опыта на позиции системного/Data-инженера или системного администратора;
  • полное высшее техническое образование по направлениям:
  • IT, компьютерные науки, кибернетика, математика и т. п.;
  • уверенные знания решений и платформ Microsoft: Windows Server, Active Directory DS, Exchange Server, SharePoint Server, SQL Server или облачных аналогов;
  • понимание базовых технологий IP-сетей: Routing, VPN, DNS;
  • опыт написания технической документации;
  • свободное владение украинским языком, знание английского на уровне Upper-Intermediate.

Youtube Seo-специалист в «Юдана»

Ищут специалиста, который поможет в продвижении детского YouTube-канала и роликов. Если вы знаете SEO-оптимизацию YouTube, хорошо понимаете алгоритмы ранжирования платформы, готовы работать в высококонкурентной сфере, откликайтесь на вакансию.
Что нужно делать:
  • исследовать ключевые слова и анализ конкуренции для разработки стратегии продвижения;
  • оптимизировать заголовки, описания, теги и метки для обеспечения максимальной релевантности поисковым запросам;
  • выводить в топ видео по группам ключей и популяризировать каналы.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
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