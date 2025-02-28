Подборка актуальных вакансий для HR-специалистов — Finance.ua

Подборка актуальных вакансий для HR-специалистов Сегодня 08:03 — Личные финансы

Подборка актуальных вакансий для HR-специалистов, freepik

Если вы умеете находить наилучшие таланты и способствовать организационному росту, карьера в сфере HR может стать для вас отличным выбором.

Аналитики budni.robota.ua подготовили подборку вакансий для рекрутеров, HR-директоров, менеджеров по персоналу, начальников отделов кадров, менеджеров по обучению персонала.

Международная польская компания, работающая в сфере моды и розничной торговли, приглашает в команду по работе в Киеве.

Работодатель анонсирует, что будущий работник будет вести полный цикл рекрутинга административного состава в магазинах компании; проводить собеседования, оценку кандидатов и давать обратную связь; вести аналитику рекрутинговых процессов и подготовку отчетности; будет взаимодействовать с внутренними заказчиками и формировать профили вакансий; будет работать с разными источниками поиска кандидатов и будет участвовать в развитии бренда работодателя.

Хлебопекарная компания во Львове предлагает работу кандидатам с опытом работы HRD/HRM — от 2-х лет; успешным опытом управления изменениями, (ре-)формирование отделов, управление ростом эффективности на уровне сотрудника, отдела, операционной модели.

Работодатель анонсирует, в частности, бронирование работников.

В Киеве рассматривают кандидатов с высшим образованием и опытом работы в направлении поиска и подбора персонала — не менее 1 года.

Гарантируются: возможности для развития, карьерного роста и достойного вознаграждения; бесплатное медицинское страхование; оплачиваемый отпуск (24 дня) и больничные; бесплатный разовый проезд по всей сети железной дороги.

Национальная энергетическая компания в Киеве ищет специалиста с опытом работы по направлению управления персоналом — от 10 лет, от 5 лет — на управленческих должностях в международных или локальных системных организациях; высшим образованием, плюсом будет дополнительное образование в области управления персоналом, сертификации CIPD, SHRM.

Предлагается среди прочего: гибкий график работы, возможность работать удаленно; услуги корпоративного врача; медицинское страхование; поддержка отцовства; выплаты мобилизованным коллегам; ежегодная материальная помощь на оздоровление; возможность бронирования.

Компания из Винницы, которая производит детские подгузники, средства гигиены, бытовую химию и продукцию категории house hold, объявляет об открытии вакансии.

Необходимо управлять HR-процессами (планирование, подбор, адаптация, оценка и развитие персонала); формировать и работать с кадровым резервом; осуществлять первичный кадровый документооборот; развивать корпоративную культуру.

На должность рассматривают кандидатов с опытом работы в HR от 2-х лет; высшим образованием в области управления персоналом, психологии или смежной отрасли; высоким уровнем коммуникабельности, навыками ведения собеседований, способностью к сотрудничеству с разными командами; знанием современных методов рекрутинга, подбора персонала, а также законодательства в области труда и кадров.

Производитель и дистрибьютор товаров для дома, гигиены и профессионального использования, приглашает на работу в Днепре. Ищут руководителя с высшим образованием по специальности «Управление персоналом», «Менеджмент», «Экономика»; опытом работы в должности начальника/руководителя отдела или отдела кадров на предприятии с численностью персонала не менее 500 сотрудников; опыт работы с удаленными подразделениями и сотрудниками; знанием трудового законодательства, порядка ведения кадрового делопроизводства; уверенного пользователя 1С, М.Е.Doc, Excel, Word.

Продуктовая IT-компания в Киеве рассматривает должность кандидатов с опытом работы на руководящих HR-должностях (5+ лет); глубоким пониманием кадровых процессов и трудового законодательства в Украине, опытом создания и руководства межфункциональными командами; свободно владеющие украинским и английским языками (письменно и устно).

Один из самых больших на территории восточной Европы производитель сыра и традиционного украинского сливочного масла в поиске специалиста в Житомире.

В вакансии указывают следующие требования к кандидатам: опыт работы на аналогичной должности или смежных должностях; опыт в разработке системы обучения и ее внедрении; умение анализировать потребности в обучении персонала и создавать контент для офлайн- и онлайн-обучения; знание техник и методов написания и проведения учебы; умение общаться и привлекать к сотрудничеству работников на разных уровнях.

Работникам предлагается подвоз на/с работы, ежемесячные продуктовые наборы; обучение и интересные проекты.

В Днепре ищут ответственного и энергичного сотрудника, который будет искать кандидатов на разные вакансии в компании; проводить собеседования и оценку потенциальных работников; участвовать в процессе отбора и адаптации персонала; сотрудничать с внутренними подразделениями компании по обеспечению потребностей в персонале.

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