⛽️ Подарок для читателей Finance.ua — скидка на топливо от АЗС EURO 5! Сегодня 15:20

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Ловите эксклюзивную выгоду от нашего партнера — сети АЗС EURO 5

🎟️ Сохраните этот многоразовый купон и получайте скидку при каждой заправке:

2 грн/л — на бензин (А95 Евро, А95, А92);

1 грн/л — на газ.



👉 Как воспользоваться скидкой?

1️⃣ Загрузите или откройте мобильное приложение EURO 5 и укажите его на кассе.

2️⃣ Предъявите кассиру купон (штрих-код) из этого сообщения.

3️⃣ Получите свою скидку на горючее независимо от литража!

Пользуйтесь дополнительной выгодой при каждой заправке до 9 августа 2026 года.

📍 Где заправиться?

Сеть АЗС EURO 5 ждет вас в Киевской, Кировоградской, Николаевской и Запорожской областях.

Загружайте приложение по ссылке и делитесь купоном с друзьями-водителями! 🚗💨

Скачать приложение в Google Play https://lnk.ua/DRzKaqcKb

Скачать приложение в App Store https://lnk.ua/jpkJk30ks

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