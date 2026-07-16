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⛽️ Подарок для читателей Finance.ua — скидка на топливо от АЗС EURO 5!

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Ловите эксклюзивную выгоду от нашего партнера
Ловите эксклюзивную выгоду от нашего партнера
Ловите эксклюзивную выгоду от нашего партнера — сети АЗС EURO 5 !
🎟️ Сохраните этот многоразовый купон и получайте скидку при каждой заправке:
  • 2 грн/л — на бензин (А95 Евро, А95, А92);
  • 1 грн/л — на газ.

👉 Как воспользоваться скидкой?

1️⃣ Загрузите или откройте мобильное приложение EURO 5 и укажите его на кассе.
2️⃣ Предъявите кассиру купон (штрих-код) из этого сообщения.
3️⃣ Получите свою скидку на горючее независимо от литража!
Пользуйтесь дополнительной выгодой при каждой заправке до 9 августа 2026 года.

📍 Где заправиться?

Сеть АЗС EURO 5 ждет вас в Киевской, Кировоградской, Николаевской и Запорожской областях.
Загружайте приложение по ссылке и делитесь купоном с друзьями-водителями! 🚗💨
Скачать приложение в Google Play https://lnk.ua/DRzKaqcKb
Скачать приложение в App Store https://lnk.ua/jpkJk30ks
По материалам:
Finance.ua
АЗСГорючее
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