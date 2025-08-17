Подакцизные товары, принесшие больше всего доходов в июле — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Подакцизные товары, принесшие больше всего доходов в июле

Казна и Политика
9
Подакцизные товары, принесшие больше всего доходов в июле
Подакцизные товары, принесшие больше всего доходов в июле
В июле 2025 г. среди подакцизных отраслей наибольший прирост выручки зафиксирован в сегменте горючего. Его реализация принесла на 3,2 млрд грн больше, чем в июне (+9,7%). По сравнению с июлем 2024 года рост составил 0,3 млрд. грн. (+0,7%).
Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Положительная динамика по сравнению с июнем 2025 года также наблюдается в сегменте реализации:
  • алкогольных напитков: на 0,9 млрд грн больше, чем в июне (+5,9%), и на 2,07 млрд грн больше, чем в прошлом году (+14,8%);
  • табачных изделий: +0,68 млрд грн (+5,07% к предыдущему месяцу), +3,6 млрд грн (+34,1% к июлю 2024 года).
По табачным изделиям снижение выручки по отношению к июню 2025 года произошло в:
  • Ивано-Франковская обл. — на 3,3%,
  • Львовская обл. — на 2,6%,
  • Хмельницкая обл. — на 2,5%,
  • Тернопольская обл. — на 1,45%,
  • Закарпатская обл. — на 0,3%.
По ликероводочным изделиям падение зафиксировано в Кировоградской обл. — на 22%.
«Считаю, что такая отрицательная динамика является достаточным основанием для принятия соответствующих кадровых решений», — резюмировал Гетманцев.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems