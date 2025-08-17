Подакцизные товары, принесшие больше всего доходов в июле — Finance.ua

Подакцизные товары, принесшие больше всего доходов в июле Сегодня 22:10 — Казна и Политика

Подакцизные товары, принесшие больше всего доходов в июле

В июле 2025 г. среди подакцизных отраслей наибольший прирост выручки зафиксирован в сегменте горючего. Его реализация принесла на 3,2 млрд грн больше, чем в июне (+9,7%). По сравнению с июлем 2024 года рост составил 0,3 млрд. грн. (+0,7%).

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Положительная динамика по сравнению с июнем 2025 года также наблюдается в сегменте реализации:

алкогольных напитков: на 0,9 млрд грн больше, чем в июне (+5,9%), и на 2,07 млрд грн больше, чем в прошлом году (+14,8%);

на 0,9 млрд грн больше, чем в июне (+5,9%), и на 2,07 млрд грн больше, чем в прошлом году (+14,8%); табачных изделий: +0,68 млрд грн (+5,07% к предыдущему месяцу), +3,6 млрд грн (+34,1% к июлю 2024 года).

По табачным изделиям снижение выручки по отношению к июню 2025 года произошло в:

Ивано-Франковская обл. — на 3,3%,

Львовская обл. — на 2,6%,

Хмельницкая обл. — на 2,5%,

Тернопольская обл. — на 1,45%,

Закарпатская обл. — на 0,3%.

По ликероводочным изделиям падение зафиксировано в Кировоградской обл. — на 22%.

«Считаю, что такая отрицательная динамика является достаточным основанием для принятия соответствующих кадровых решений», — резюмировал Гетманцев.

