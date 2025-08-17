Подакцизные товары, принесшие больше всего доходов в июле — Finance.ua

Подакцизные товары, принесшие больше всего доходов в июле
В июле 2025 г. среди подакцизных отраслей наибольший прирост выручки зафиксирован в сегменте горючего. Его реализация принесла на 3,2 млрд грн больше, чем в июне (+9,7%). По сравнению с июлем 2024 года рост составил 0,3 млрд. грн. (+0,7%).
Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Положительная динамика по сравнению с июнем 2025 года также наблюдается в сегменте реализации:
- алкогольных напитков: на 0,9 млрд грн больше, чем в июне (+5,9%), и на 2,07 млрд грн больше, чем в прошлом году (+14,8%);
- табачных изделий: +0,68 млрд грн (+5,07% к предыдущему месяцу), +3,6 млрд грн (+34,1% к июлю 2024 года).
По табачным изделиям снижение выручки по отношению к июню 2025 года произошло в:
- Ивано-Франковская обл. — на 3,3%,
- Львовская обл. — на 2,6%,
- Хмельницкая обл. — на 2,5%,
- Тернопольская обл. — на 1,45%,
- Закарпатская обл. — на 0,3%.
По ликероводочным изделиям падение зафиксировано в Кировоградской обл. — на 22%.
«Считаю, что такая отрицательная динамика является достаточным основанием для принятия соответствующих кадровых решений», — резюмировал Гетманцев.
