Под видом гуммпомощи обошли налоги на 23 млн гривен: в Украине разоблачили преступную схему — Finance.ua
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Под видом гуммпомощи обошли налоги на 23 млн гривен: в Украине разоблачили преступную схему

Криминал
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Под видом гуммпомощи обошли налоги на 23 млн гривен: в Украине разоблачили преступную схему
Под видом гуммпомощи обошли налоги на 23 млн гривен: в Украине разоблачили преступную схему, www.gp.gov.ua
В Украине разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и легализации товаров под видом гуманитарной помощи. Фигуранты ввозили в страну товары военного назначения.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Подозреваемые наладили схему уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров под видом гуманитарной помощи во время военного положения и последующей их легализации на территории Украины.
По данным следствия, будучи военнообязанными лицами, 28 февраля они пересекли государственную границу Украины в направлении Венгрии. Затем в мессенджере Telegram была создана группа с объявлениями об ассортименте и продаже товаров военного назначения. Основными заказчиками этих товаров были представители благотворительных и волонтерских организаций, предприятия и физические лица.
«Они перечисляли деньги на личные счета подозреваемых с целью обеспечения специализированным оборудованием и военной амуницией подразделений Вооруженных сил Украины, правоохранительных органов и территориальной обороны в районах активных боевых действий», — отметили в ОГП.
Фигуранты проводили закупку товаров военного назначения в странах Европейского союза. В общей сложности было приобретено товара на сумму почти 72 млн гривен.
Используя поддельные документы, согласно которым поставщиками товаров были благотворительные организации, в том числе иностранные, оформляя отправку гуманитарной помощи от их имени фигуранты организовали ввоз в Украину товаров военного назначения.
«В дальнейшем эти товары были легализованы на территории Украины путем их реализации по завышенным ценам. Таким образом, подозреваемые уклонились от уплаты в бюджет таможенных платежей на общую сумму 23 млн гривен и легализовали имущество, полученное преступным путем, на сумму 71,9 млн. гривен», — рассказали в прокуратуре.
По материалам:
РБК-Україна
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