Под Киевом штамповали медицинские справки желающим бежать за границу от мобилизации — Finance.ua
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Под Киевом штамповали медицинские справки желающим бежать за границу от мобилизации

Криминал
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В Белой Церкви на Киевщине задержаны двое злоумышленников, которые нелегально переправили за границу более 100 военнообязанных мужчин.
Под Киевом штамповали медицинские справки желающим бежать за границу от мобилизации
Стоимость таких услуг колебалась от 25 до 32 тысяч гривен. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
"Злоумышленники из Белой Церкви штамповали поддельные медицинские справки желающим избежать мобилизации и убежать за границу. По предварительным данным, за два месяца злодеи сделали почти 200 поддельных документов.
Стоимость таких услуг колебалась от 25 до 32 тысяч гривен. В офисе злоумышленников полицейские изъяли более 350 печатей и клише разных организаций и медицинских учреждений, а также устройства для изготовления фейковых документов», — говорится в сообщении.
Организатору и пособнику полицейские Киевщины уже объявили о подозрении. В настоящее время злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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