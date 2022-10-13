Почтоматы от «Новой почты» стали пунктом передачи вещей: как это работает — Finance.ua

Почтоматы от «Новой почты» стали пунктом передачи вещей: как это работает Сегодня 14:18 — Личные финансы

Почтоматы от «Новой почты» стали пунктом передачи вещей: как это работает

Компания «Новая почта» запустила новую услугу «Пункт передачи». С ее помощью можно передать другим людям вещи, оставив их в ячейке. Стоимость услуги — 10 гривен.

Об этом говорится на сайте компании.

При оформлении электронной накладной в мобильном приложении для отправки из почтомата отправитель может выбрать для отправки и получения один и тот же почтомат для того, чтобы активировать услугу «Пункт передачи».

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно:

открыть мобильное приложение «Новая почта» и нажать «Создать посылку»;

для отправки выбрать удобный почтомат;

в открывшемся окошке «Место получения» выбрать тот же почтомат, который указан для отправки;

указать данные получателя, размер ячейки, описание посылки и создать электронную накладную.

Получателю поступит сообщение на телефон с информацией о том, что для него оставили отправку в почтомате.

Для электронных накладных с услугой «Пункт передачи» существуют следующие ограничения:

ограничение по срокам хранения в почтмате стандартное — 3 дня;

отсутствует функция продления срока хранения посылки;

услуга доступна исключительно в городах, где реализована отправка из почтомата.

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