Почти треть органических хозяйств Украины возглавляют женщины — Finance.ua

Почти треть органических хозяйств Украины возглавляют женщины Сегодня 18:36 — Личные финансы

Почти треть органических хозяйств Украины возглавляют женщины

Гендерный баланс в органической отрасли Украины лучше, чем в целом в аграрном секторе, — к такому выводу пришли по результатам исследования гендерного профиля органического сектора Украины, проведенного общественным союзом «Органическая инициатива» и презентованного в рамках BIOFACH 2024, пишет SEEDS.

Целью исследования было выяснить роли женщин и мужчин в органическом секторе, изучить происходящие изменения, в частности, в связи с полномасштабной войной, а также вызовы для отрасли и возможные пути их преодоления.

20,8% фермерских хозяйств в Украине. А по результатам исследования среди руководителей органических хозяйств около 27% женщин, пишет По статистическим данным, на начало 2021 года женщины возглавлялиА по результатам исследования среди руководителей органических хозяйств около 27% женщин, пишет OrganicInfo

Общим серьезным вызовом военного времени для предприятий стал дефицит мужской рабочей силы. 76% опрошенных озвучили эту проблему, в большинстве своем связывают ее со вступлением мужчин в армию и другими ограничениями, вызванными военным положением.

А 62% опрошенных также отмечают дефицит технических специалистов. В современных реалиях женщинам приходится перебирать на себя традиционно мужские виды деятельности, но это требует автоматизации процессов производства, чтобы заменить тяжелый физический труд.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.