Почти миллион людей в мире стали миллионерами в 2025 году — отчет UBS Сегодня 18:00 — Личные финансы

Почти миллион людей в мире стали миллионерами в 2025 году — отчет UBS

Личный капитал в 2025 году рос самыми быстрыми темпами, создав почти миллион новых миллионеров по всему миру, сообщает швейцарский банк UBS.

Об этом говорится в отчете (UBSG.S) о мировом богатстве, опубликованном во вторник, пишет Reuters

Общий объем личного богатства в мире вырос на 10,8% в прошлом году по сравнению с 4,6% в 2024 году и 4,2% в 2023 году, поскольку сильные финансовые рынки стимулировали рост, по данным UBS.

По данным банка, в 2025 году «миллионеров было везде больше, чем когда-либо».

Какие страны

Почти половина этого роста приходилась на Соединенные Штаты, где более 440 тысяч человек стали новыми долларовыми миллионерами США.

По данным UBS, богатство в Европе в долларовом эквиваленте росло непропорционально быстро, в значительной степени из-за прошлогоднего обесценивания доллара по сравнению с евро.

Углубление неравенства

Хотя средний уровень богатства вырос, неравенство углубилось с 2020 года, сообщил UBS. Медианный уровень богатства, который лучше отображает середину шкалы, снизился в большинстве стран, что подчеркивает растущий разрыв между самыми богатыми и населением в целом, добавил банк.

Для отчета UBS проанализировало 56 рынков, которые, по его оценкам, представляют более 92% мирового богатства.

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