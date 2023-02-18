Почти две трети украинских предприятий возглавляют мужчины - Госстат — Finance.ua
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Почти две трети украинских предприятий возглавляют мужчины - Госстат

Фондовый рынок
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Почти две трети украинских предприятий возглавляют мужчины - Госстат
Почти две трети украинских предприятий возглавляют мужчины - Госстат
Государственная служба статистики Украины обнародовала статистику относительно того, сколько мужчин и женщин возглавляют украинские предприятия и как меняется гендерный баланс руководства в зависимости от региона и вида экономической деятельности.
По данным Госстата, мужчины являются руководителями 65,1% предприятий, активных по состоянию на 1 ноября 2023 года. Женщины соответственно возглавляют 34,9% предприятий.
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Больше всего женщин-руководителей в Донецкой области — 46,5%. Меньше всего в Киеве — 30,6%.
Женщины возглавляют 12819 (почти 100%) предприятий, занимающихся дошкольным образованием. Также наибольший процент руководительниц в библиотечном и архивном деле — 93,4%, начальном образовании — 90,1%, дневном уходе за детьми — 83%.
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Большинство мужчин руководят пожарными службами — 97,7%, охраной общественного порядка и безопасности — 96,7%, оборонными предприятиями — 95,9%.
Из 608 видов деятельности, которые охватывает исследование Госстата, у 233 мужчины-руководители составляют более 80%. Более 80% женщин-руководительниц работают только в 4 видах деятельности.
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По материалам:
The page
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