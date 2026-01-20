Почти две трети американских компаний планируют расширить деятельность в Украине — опрос Сегодня 09:14 — Фондовый рынок

Ожидания бизнеса в будущем остаются сдержанно оптимистичными.

Менее половины компаний-членов Американской торговой палаты в Украине считают, что прекращение огня или достижение устойчивого мирного урегулирования возможно в 2026 году, почти каждая пятая прогнозирует мир после 2027 года.

Об этом свидетельствуют данные опроса. Ведение бизнеса в военной Украине. Январь 2026 года, проведенного Американской торговой палатой в Украине совместно с компанией-членом Палаты Citi Украина.

Текущее состояние бизнеса

Девять из десяти компаний, входящих в Палату, полностью функционируют по состоянию на январь 2026 года. При этом 47% компаний сообщили о повреждении своих активов из-за полномасштабной войны.

Оценивая результаты деятельности бизнеса, почти четыре из пяти респондентов (79%) сообщили о росте или стабильных результатах в 2025 финансовом году, в то время как 21% отметили падение.

Планы и ожидания на 2026 год

Ожидания бизнеса в будущем остаются сдержанно оптимистичными: 61% компаний планируют расширять свою деятельность в Украине в 2026 году. По сравнению с 2025 годом, 90% респондентов ожидают роста или стабильных показателей в 2026 году, и лишь 10% прогнозируют спад.

По сравнению с довоенным периодом, 68% компаний ожидают роста или стабильных результатов, тогда как 32% прогнозируют спад.

Ключевые вызовы для бизнеса

«Американские и международные компании не ждут завершения войны, чтобы принимать решения по Украине. При условии, что 61% компаний планируют расширять свою деятельность в 2026 году, месседж в штаб-квартир четкий: инвестировать уже сейчас, масштабировать деятельность и приобщаться к восстановлению Украины, чтобы получить преимущество первопроходца. В то же время, эта уверенность должна подкрепляться прогрессом в обеспечении верховенства права, борьбе с коррупцией и имплементации реальной и эффективной судебной реформы», — рассказал Андрей Гундер, президент Американской торговой палаты в Украине.

Планы компаний по расширению своей деятельности в 2026 году

Как свидетельствуют результаты опроса, ключевыми для бизнеса остаются безопасные и кадровые вызовы. На первое место среди неотложных проблем компании поставили безопасность и защиту сотрудников (79%), далее следуют ракетные атаки рф на критическую инфраструктуру и бизнес-активы (63%), бронирование военнообязанных сотрудников (61%), здоровье и психическое состояние сотрудников (47%), а также перебои с коммунальными услугами.

Ключевые вызовы, стоящие перед компаниями

Ожидания от государства

Отвечая на вопрос о шагах, которые украинские власти должны сделать для существенной поддержки бизнеса в 2026 году, компании однозначно определили приоритет обеспечения верховенства права, борьбу с коррупцией и имплементацию реальной и эффективной судебной реформы (86%).

Среди других ключевых ожиданий — усиление национальной безопасности и обороны и разминирование территории Украины (47%), обеспечение предсказуемости и стабильности налогового законодательства (44%), ускорение реформ, отвечающих требованиям ЕС, и гармонизацию с европейскими стандартами (38%), а также обеспечение четкой и прозрачной процедуры бронирования (24%).

Геополитические прогнозы

По геополитическим ожиданиям, 44% компаний считают возможным прекращение огня или достижение устойчивого мирного урегулирования в 2026 году, 38% - в 2027 году, тогда как 18% прогнозируют это только после 2027 года.

Опрос также показал, что «новая норма» ведения бизнеса в условиях войны в Украине определяется постоянным управлением рисками и встроенной устойчивостью. Элементы «новой нормы», которые упоминаются чаще всего: безопасность работников и планирование непрерывности бизнеса, усиленная опора на партнерство и сотрудничество со стейкхолдерами, а также удаленные или гибридные модели работы с гибким графиком.

