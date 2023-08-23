Почти 70% украинцев считают, что в ближайшие 5 лет Украину ожидает развитие — опрос — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почти 70% украинцев считают, что в ближайшие 5 лет Украину ожидает развитие — опрос

Казна и Политика
14
Почти 70% украинцев считают, что в ближайшие 5 лет Украину ожидает развитие — опрос
Почти 70% украинцев считают, что в ближайшие 5 лет Украину ожидает развитие — опрос
Украину ожидает развитие в ближайшие пять лет, считают 69% украинцев. Более скептическими оказались мужчины, люди до 40 лет и беженцы.
Таковы результаты опроса Социологической группы Рейтинг ко Дню Независимости.
«69% украинцев считают, что в ближайшие 5 лет Украину ожидает развитие, 21% - думают, что будет застой, еще 10% - не смогли определиться», — говорится в исследовании.
Отмечается, что скептически представляют будущее Украины люди до 40 лет, мужчины, а также беженцы за рубежом.

Читайте также: Путь к финансовой независимости: как можно зарабатывать на криптовалютах

Отмечается, что преимущественно украинцы хотят видеть государство такой страной, которая имеет бесплатную медицину (61%) и образование (57%), не продает землю иностранцам (57%), страна в которой государство (не человек) отвечает за повышение доходов населения (53) %), но вместе со свободным рынком в экономике (58%), высоким уровнем демократии (64%) и свободой СМИ (75%).
Также отмечается, что те, кто оптимистично смотрят в будущее Украины, меньше ожидают помощи от государства и больше согласны, что человек самый ответственный за повышение своих доходов, а также чаще, чем скептики говорят, что Украине нужно больше демократии.

Читайте также: Путь к финансовой независимости: как можно зарабатывать на недвижимости

Респонденты помоложе больше, чем те что постарше поддерживают разрешение продажи земли иностранцам, разрешение однополых браков, трудоустройство мигрантов, хотя в вопросе необходимости регулирования экономики или свободного рынка возрастных разниц почти нет.
Мужчины больше, чем женщины, поддерживают инициативы платного образования и медицины, свободную экономику, в то же время женщины проявляют больше толерантности к однополым бракам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.