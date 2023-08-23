Почти 70% украинцев считают, что в ближайшие 5 лет Украину ожидает развитие — опрос Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Почти 70% украинцев считают, что в ближайшие 5 лет Украину ожидает развитие — опрос

Украину ожидает развитие в ближайшие пять лет, считают 69% украинцев. Более скептическими оказались мужчины, люди до 40 лет и беженцы.

Таковы результаты опроса Социологической группы Рейтинг ко Дню Независимости.

«69% украинцев считают, что в ближайшие 5 лет Украину ожидает развитие, 21% - думают, что будет застой, еще 10% - не смогли определиться», — говорится в исследовании.

Отмечается, что скептически представляют будущее Украины люди до 40 лет, мужчины, а также беженцы за рубежом.

Отмечается, что преимущественно украинцы хотят видеть государство такой страной, которая имеет бесплатную медицину (61%) и образование (57%), не продает землю иностранцам (57%), страна в которой государство (не человек) отвечает за повышение доходов населения (53) %), но вместе со свободным рынком в экономике (58%), высоким уровнем демократии (64%) и свободой СМИ (75%).

Также отмечается, что те, кто оптимистично смотрят в будущее Украины, меньше ожидают помощи от государства и больше согласны, что человек самый ответственный за повышение своих доходов, а также чаще, чем скептики говорят, что Украине нужно больше демократии.

Респонденты помоложе больше, чем те что постарше поддерживают разрешение продажи земли иностранцам, разрешение однополых браков, трудоустройство мигрантов, хотя в вопросе необходимости регулирования экономики или свободного рынка возрастных разниц почти нет.

Мужчины больше, чем женщины, поддерживают инициативы платного образования и медицины, свободную экономику, в то же время женщины проявляют больше толерантности к однополым бракам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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