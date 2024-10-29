Почти 70% украинцев готовы не соглашаться на некоторые требования ЕС — опрос Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Почти 70% украинцев готовы не соглашаться на некоторые требования ЕС — опрос

Абсолютное большинство украинцев считают, что страна должна отстаивать свои интересы и не соглашаться с отдельными требованиями Европейского Союза, даже если это откладывает вступление.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Успех или нет? Как украинцы оценивают реформирование органов правопорядка и поддержку ЕС», проведенного социологической группой «Рейтинг».

Как свидетельствует опрос, 68% респондентов считают, что Украина должна отстаивать свои интересы и не соглашаться на отдельные требования ЕС, даже если это откладывает приобретение Украиной полноправного членства.

В противоположность им — 28% респондентов — соглашаются с мнением, что Украина должна принять все необходимые законы и выполнить все требования ЕС, чтобы поскорее вступить.

Мнение о необходимости скорейшего вступления в ЕС имеет большую поддержку среди опрошенных из областных центров, младших опрошенных и обеспеченных групп.

Економічна Правда По материалам:

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