Почти 70%: годовая инфляция в Турции достигла 15-месячного максимума — Finance.ua
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Почти 70%: годовая инфляция в Турции достигла 15-месячного максимума

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Годовая инфляция в Турции ускорилась до 67,1% в феврале с 64,9% в январе — темпы роста оказались быстрее, чем прогнозировалось.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что инфляция, частично стимулированная резким повышением минимальной заработной платы в этом году, в феврале ускорилась четвертый месяц подряд — до 67,1% с 64,9% в январе. Средняя оценка в опросе экономистов, проведенном агентством Bloomberg, составила 66%.
«Месячная инфляция — показатель, находящийся под особым вниманием центрального банка — также превысила прогнозы, даже несмотря на то, что она замедлилась до 4,5% с 6,7% в январе. Она остается значительно выше, чем в четвертом квартале», — пишет агентство.
Чиновники турецкого центробанка ожидают, что годовая инфляция достигнет пика выше 70% в мае, но оставили процентные ставки без изменений в прошлом месяце после того, как они были повышены на 3650 базисных пунктов в восемь этапов.
«Можно утверждать, что при таких процентных ставках монетарная политика не достаточно жесткая, чтобы привести инфляцию в соответствие с официальным целевой показателем в 5% и закрепить инфляционные ожидания», — сказал старший аналитик InTouch Capital Markets Петр Матис, который назвал уровень инфляции в Турции «потрясающе высоким».
Базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, ускорилась быстрее, чем прогнозировалось, и достигла 72,9% в годовом измерении в феврале с 70,5% в январе.
Рост стоимости продуктов питания, на которые приходится около четверти инфляционной корзины Турции, ускорился до 71,1% по сравнению с предыдущим годом, по сравнению с 69,7% в январе.
«Эти показатели стали последними перед местными выборами, которые состоятся позже в марте, на которых правящая партия президента Реджепа Таипа Эрдогана попытается вернуть под свой контроль находящиеся под контролем оппозиции города, такие как Стамбул и Анкара.
По материалам:
Економічна Правда
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