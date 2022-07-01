Почти 70% Bitcoin-миллионеров потеряли свои виртуальные активы — Finance.ua
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Почти 70% Bitcoin-миллионеров потеряли свои виртуальные активы

Финтех и Карты
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Почти 70% Bitcoin-миллионеров потеряли свои виртуальные активы
Почти 70% Bitcoin-миллионеров потеряли свои виртуальные активы
Bitcoin-миллионеры потеряли большую часть своих активов в BTC — все из-за резкого падения цен на рынке. Так, за первое полугодие 2022 года количество ВТС-миллионеров сократилось почти на 69,09%.
Согласно данным издания Finbold, в январе 2022 года кошельков, на которых хранились Bitcoin на сумму свыше 1 миллиона долларов, было 99 092, а в июне — всего 30 626. Впрочем, такое уменьшение количества Bitcoin-миллионеров за полгода может показаться не столь значительным, если обратить внимание на данные 2021 года. Тогда 116 139 инвесторов владели миллионом в BTC.

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Само падение цены на Bitcoin является идеальным моментом для его покупки, считает гендиректор криптобиржи Binance Чанпен Чжао. СЕО Binance высказал свое мнение о достижении Bitcoin дна и заявил, что каждый, кто приобретет BTC сейчас, получит большую прибыль в будущем. Ранее Чжао также указывал на исторический график панических настроений в духе «Bitcoin мертв» и подчеркнул, что если бы инвесторы всегда покупали ВТС именно в этот момент, 100% имели бы сверхприбыли. С Чанпеном Чжао соглашается и крупнейший в мире частный владелец ВТС, а также коммерческий — MicroStrategy.
На криптовалютной бирже EXMO можно просто начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

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По материалам:
noworries
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