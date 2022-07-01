Почти 70% Bitcoin-миллионеров потеряли свои виртуальные активы — Finance.ua

Почти 70% Bitcoin-миллионеров потеряли свои виртуальные активы Сегодня 05:46 — Финтех и Карты

Почти 70% Bitcoin-миллионеров потеряли свои виртуальные активы

Bitcoin-миллионеры потеряли большую часть своих активов в BTC — все из-за резкого падения цен на рынке. Так, за первое полугодие 2022 года количество ВТС-миллионеров сократилось почти на 69,09%.

Согласно данным издания Finbold , в январе 2022 года кошельков, на которых хранились Bitcoin на сумму свыше 1 миллиона долларов, было 99 092, а в июне — всего 30 626. Впрочем, такое уменьшение количества Bitcoin-миллионеров за полгода может показаться не столь значительным, если обратить внимание на данные 2021 года. Тогда 116 139 инвесторов владели миллионом в BTC.

Само падение цены на Bitcoin является идеальным моментом для его покупки, считает гендиректор криптобиржи Binance Чанпен Чжао. СЕО Binance высказал свое мнение о достижении Bitcoin дна и заявил, что каждый, кто приобретет BTC сейчас, получит большую прибыль в будущем. Ранее Чжао также указывал на исторический график панических настроений в духе «Bitcoin мертв» и подчеркнул, что если бы инвесторы всегда покупали ВТС именно в этот момент, 100% имели бы сверхприбыли. С Чанпеном Чжао соглашается и крупнейший в мире частный владелец ВТС, а также коммерческий — MicroStrategy.

На криптовалютной бирже EXMO можно просто начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.