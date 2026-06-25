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Почти 6,2 млн грн ущерба общине Киева: объявлено подозрение должностным лицам коммунальных предприятий

Криминал
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Следователи Голосеевского управления полиции, при процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры, совместно с управлением противодействия киберпреступлениям в Киеве Департамента киберполиции НПУ и сотрудниками СБУ разоблачили ряд фактов растраты бюджетных средств в ходе проведения коммунальных закупок.
Общая сумма ущерба, причиненного территориальной общине столицы, составляет почти 6,2 миллиона гривен. В рамках первого уголовного производства правоохранители установили причастность исполняющего обязанности директора коммунального предприятия «Киевтелесервис» и руководителя профильного департамента к закупке оборудования для городской сетевой инфраструктуры по завышенным ценам.
По данным следствия, фигуранты инициировали тендер на покупку комплектов источников бесперебойного питания общей стоимостью более 68 миллионов гривен. В состав закупки входили гибридные солнечные инверторы, стоимость которых была существенно завышена. После заключения договора денежные средства в полном объеме перевели поставщику.
Проведенные экспертизы подтвердили безосновательное завышение цены оборудования, в результате чего община Киева потеряла более 3 миллионов гривен. Кроме того, правоохранители разоблачили должностное лицо коммунального предприятия «Плесо».
По договоренности с представителями частной компании, он организовал закупку по завышенной стоимости модульного здания для спасателей на Оболонском острове.
В результате этих расчетов предприятие безосновательно израсходовало свыше 1,6 миллиона гривен бюджетных средств. Еще один факт растраты задокументировали в отношении чиновника коммунального предприятия ШЭУ Голосеевского района столицы.
Он заключил договор с подрядной организацией и согласовал использование строительных материалов по завышенным ценам при ремонте тротуаров по проспекту Голосеевскому. Сгласно заключениям экспертиз, в результате таких действий территориальной общине Киева был нанесен ущерб на сумму почти 1,5 миллиона гривен.
Следователи Голосеевского управления полиции сообщили всем фигурантам о подозрениях по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в особо крупных размерах).
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
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