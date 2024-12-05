Почти 5 миллионов украинцев подали заявки на выплату тысячи — Finance.ua

Почти 5 миллионов украинцев подали заявки на выплату тысячи Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Уже почти 5 миллионов украинцев подали заявки на зимнюю выплату «єПідтримка».

Об этом сообщил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, 4 декабря вошла в данную программу «Укрпочта».

«Это будет еще более 2 миллионов человек, которые получают пенсии и социальные платежи через Укрпочту — так же эти люди получат и выплату 1000 гривен», — рассказал Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти позже проведут аудит выделенной помощи в рамках зимней «єПідтримки», и те, кто оформил ее за рубежом, будут возвращать ее.

Правительство приняло решение с 1 декабря запустить программу зимней «єПідтримки»: каждый украинец сможет получить тысячу гривен для оплаты украинских услуг и товаров.

Более 2,5 миллиона украинцев подали заявления на зимнюю «єПідтримку» 1 декабря. Это рекорд для цифровых сервисов

Економічна Правда По материалам:

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