Почти 5 миллионов украинцев подали заявки на выплату тысячи — Finance.ua
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Почти 5 миллионов украинцев подали заявки на выплату тысячи

Казна и Политика
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Уже почти 5 миллионов украинцев подали заявки на зимнюю выплату «єПідтримка».
Об этом сообщил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, 4 декабря вошла в данную программу «Укрпочта».
«Это будет еще более 2 миллионов человек, которые получают пенсии и социальные платежи через Укрпочту — так же эти люди получат и выплату 1000 гривен», — рассказал Зеленский.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти позже проведут аудит выделенной помощи в рамках зимней «єПідтримки», и те, кто оформил ее за рубежом, будут возвращать ее.
Правительство приняло решение с 1 декабря запустить программу зимней «єПідтримки»: каждый украинец сможет получить тысячу гривен для оплаты украинских услуг и товаров.
Более 2,5 миллиона украинцев подали заявления на зимнюю «єПідтримку» 1 декабря. Это рекорд для цифровых сервисов

Как получить «тысячу Зеленского»: пошаговая инструкция

По материалам:
Економічна Правда
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