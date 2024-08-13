Почти 20 тысяч долларов за побег из страны. Во Львове разоблачен организатор схемы — Finance.ua

Почти 20 тысяч долларов за побег из страны. Во Львове разоблачен организатор схемы Сегодня 18:15 — Криминал

Во Львове уведомлен о подозрении 51-летний мужчина, который организовал незаконную переправку людей через государственную границу Украины. Стоимость «услуги» составила 19 тысяч евро.

Об этом сообщает Facebook-страница Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

«По данным следствия, подозреваемый, несмотря на установленные режимом военного положения запреты, за 19 тысяч евро взялся организовать для военнообязанного незаконный трансфер в одну из стран Евросоюза за пределами пунктов пропуска», — пишет Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Подозреваемый приказал своему «клиенту» собрать необходимые документы и ждать звонка. Согласно его плану, мужчину должны были забрать, доставить до границы и указать ему направление. После этого он пешком должен был перейти за пределы страны и избежать мобилизации.

Организатору схемы уже избрана мера пресечения. В настоящее время проверяется причастность к преступлению других лиц.

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