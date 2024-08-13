Почти 20 тысяч долларов за побег из страны. Во Львове разоблачен организатор схемы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почти 20 тысяч долларов за побег из страны. Во Львове разоблачен организатор схемы

Криминал
103
Во Львове уведомлен о подозрении 51-летний мужчина, который организовал незаконную переправку людей через государственную границу Украины. Стоимость «услуги» составила 19 тысяч евро.
Об этом сообщает Facebook-страница Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.
«По данным следствия, подозреваемый, несмотря на установленные режимом военного положения запреты, за 19 тысяч евро взялся организовать для военнообязанного незаконный трансфер в одну из стран Евросоюза за пределами пунктов пропуска», — пишет Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.
Подозреваемый приказал своему «клиенту» собрать необходимые документы и ждать звонка. Согласно его плану, мужчину должны были забрать, доставить до границы и указать ему направление. После этого он пешком должен был перейти за пределы страны и избежать мобилизации.
Организатору схемы уже избрана мера пресечения. В настоящее время проверяется причастность к преступлению других лиц.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.