Почти 2 млн грн: «откаты» за поставку комплектующих к бронетехнике для ВСУ — задержаны директора госпредприятий — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почти 2 млн грн: «откаты» за поставку комплектующих к бронетехнике для ВСУ — задержаны директора госпредприятий

Криминал
9
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры уведомлены о подозрении два директора государственных предприятий, которые требовали деньги от поставщика комплектующих за заключение с ним договоров и беспрепятственную приемку товара (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом пишет прокуратура Киева.
Следствием установлено, что в случае отказа выплатить определенную сумму по каждому соглашению так называемый «откат», руководители госпредприятий угрожали создавать искусственные препятствия, которые делали бы невозможным выполнение договоров на поставку комплектующих для военной техники.
Размер «отката» зависел от типа деталей и их количества в партии. Таким образом, с июля 2023 по февраль 2025 года подозреваемые получили от представителя общества в общей сложности почти 2 млн грн.
В настоящее время они уведомлены о подозрении, им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.
Идет следствие.
Досудебное расследование ведут следователи Службы безопасности Украины.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems