Почти 2 млн грн: «откаты» за поставку комплектующих к бронетехнике для ВСУ — задержаны директора госпредприятий Сегодня 19:45 — Криминал

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры уведомлены о подозрении два директора государственных предприятий, которые требовали деньги от поставщика комплектующих за заключение с ним договоров и беспрепятственную приемку товара (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом пишет прокуратура Киева.

Следствием установлено, что в случае отказа выплатить определенную сумму по каждому соглашению так называемый «откат», руководители госпредприятий угрожали создавать искусственные препятствия, которые делали бы невозможным выполнение договоров на поставку комплектующих для военной техники.

Размер «отката» зависел от типа деталей и их количества в партии. Таким образом, с июля 2023 по февраль 2025 года подозреваемые получили от представителя общества в общей сложности почти 2 млн грн.

В настоящее время они уведомлены о подозрении, им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

Идет следствие.

Досудебное расследование ведут следователи Службы безопасности Украины.

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