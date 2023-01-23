Почти 1 млрд долларов собрали крупнейшие фонды страны — Опендатабот Сегодня 13:00

Около 1 млрд долларов собрали крупнейшие благотворительные фонды страны.

Речь идет о счетах НБУ и фондах United24, «Повернись живим», Фонде Притулы.

Об этом сообщили в Опендатабот.

С момента начала полномасштабной войны только на счета НБУ и в три крупнейших фонда страны задонатили более 33,96 млрд грн. Речь идет о таких организациях, как United24, «Повернись живим», Фонде Притулы. На счета донатили как украинцы, так и иностранцы.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные собственного исследования.

Наибольший вклад — 15,8 млрд — был собран на счета НБУ за три месяца: с 24 февраля по 5 мая.

Почти половину — 47% — от донатов крупнейших украинских фондов собрал United 24, который с 5 мая «подхватил» эстафету счета НБУ.

За 8 месяцев работы с мая по декабрь фонд United 24 собрал 8,6 млрд грн. Львиную долю этой суммы — 81% или 7 млрд гривен — фонд направил на ВСУ. Более 1,1 млрд гривен или 13% было направлено на медицинскую помощь и 6% или 0,5 млрд грн — на восстановление страны.

Пайчарт Общее собрание, United 24

Пик донатов на ВСУ пришелся на июль — тогда фонду пожертвовали 2,2 млрд грн. Начало массированных обстрелов гражданской критической инфраструктуры и, соответственно, блэкауты, в октябре-декабре 2022 года также увеличили поддержку вооруженных сил. Количество пожертвований на поддержку ВСУ в октябре возросло в 1,4 раза в месяц и с тех пор только увеличивалось.

Фонд «Повернись живим» с 24 февраля собрал 5,6 млрд грн. Наибольшую сумму — 1,6 млрд гривен — задонатили в марте. С тех пор, в среднем, фонд собирал около 350 миллионов гривен в месяц.

Так же, как и в случае с United 24, массированные обстрелы инфраструктуры усилили поддержку. В ноябре общая сумма пожертвований выросла за месяц в 1,3 раза и увеличивается.

Фонд Притулы за время с начала полномасштабного вторжения рф собрал около 4 млрд грн. Так же, как и у коллег, массированные обстрелы россиян повлекли за собой всплеск донатов на счета фонда.

В октябре количество пожертвований возросло более чем в три раза за месяц и достигло 658 миллионов гривен. В ноябре эта сумма несколько уменьшилась — до 593 миллионов гривен — но все еще остается больше средних показателей до блэкаутов.

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