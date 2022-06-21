Почему в Украине снизились заработные платы — Finance.ua

Почему в Украине снизились заработные платы

Сегодня 16:02 — Личные финансы

Полномасштабная война оказала значительное влияние на кошельки украинцев и их заработные платы. Чтобы понять, почему зарплаты падают, эксперты портала Work.ua пообщались с экономистом Михаилом Крапивко и проанализировали макроэкономический и монетарный обзор от Нацбанка Украины.

Влияние ВПЛ и сокращение экономики

Рынок труда сегодня претерпел значительные изменения из-за влияния эмиграции. Большинство людей, в основном женщины с детьми, покинули свои места жительства и переехали в другую часть Украины или за границу. По словам эксперта, они частично освободили свои рабочие места, на которые сейчас растет спрос от людей, мигрировавших с востока в центр и на запад Украины. И вроде бы оплата труда должна повыситься, но есть мешающие этому факторы.

Главный фактор — сокращение экономики: уменьшается количество рабочих мест в торговле, бытовых услугах, образовании, туризме, производстве и других сферах.

«Из-за нехватки потребления закрывается малый бизнес. Также сокращение экономики связано с временным отъездом собственников бизнеса, которые закрыли свои предприятия», — сказал экономист.

Из-за того что работодатели испытали негативное влияние войны, часть экономики до сих пор не работает: большинство потребителей утратили возможность покупать товары и услуги, снизились объемы экспорта. Поэтому коммерческая деятельность крупной доли компаний не вернулась к довоенному уровню.

Бизнесу приходится уменьшать расходы и сокращать размер заработной платы как действующим, так и новым работникам. Также эти факторы способствовали тому, что сейчас рынок труда принадлежит работодателям, а в некоторых компаниях критерии отбора ужесточились.

Согласно исследованию Work.ua, всем пришлось сначала остановить наем, оптимизировать персонал, переформатировать деятельность с фокусом на эффективность, чтобы спасти бизнес. Зарплаты пытались удерживать, но прибегали к случаям уменьшения на 15-30% за счет ставки или отключения бонусной части.

В то же время внутренне перемещенные лица ищут рабочие места на подконтрольных Украине территориях. В основном ВПЛ готовы идти на меньшую оплату труда, они устраиваются на временно свободные рабочие места выехавших.

«Таким образом, избыточное предложение от работников и недостаточный спрос от работодателей», — отметил экономист.

К тому же Нацбанк отмечает , что рост количества вакансий существенно уступает приросту резюме. По данным исследования, количество вакансий продолжает расти на 10% за неделю, и сейчас их уже более 25 000.

Однако эксперты говорят, что стоимость труда начнет расти только тогда, когда увеличится количество вакансий от работодателей, а количество откликов от работников снизится.

На сколько упали з.п.? В обзоре НБУ говорится, что большинство предприятий не в состоянии выплачивать зарплату на довоенном уровне.

По разным опросам, падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем. Больше всего таковых в добывающей промышленности и строительстве.

Постепенно растет доля предприятий, уменьшивших оплату труда на 10–50%, в том числе в энергетике, секторе услуг, транспорте и торговле. Сельскохозяйственные предприятия преобладают среди тех, кто не изменил или даже повысил зарплату.

Несколько лучше ситуация в бюджетном секторе — персонал частично отправляли в простой с выплатой 2/3 зарплат.

Реальные зарплаты снизились

На заработную плату влияет множество факторов. Безусловно, война запустила цепь перемен, которые может почувствовать каждый украинец.

По словам экономиста, дополнительные факторы падения зарплат — девальвация, то есть ослабление курса гривны по отношению к «твердым» валютам, и инфляция (рост общего уровня цен).

По данным НБУ, инфляция в Украине дальше ускоряется прежде всего из-за:

нарушения производственных и логистических путей;

разрушения мощностей и инфраструктуры;

оккупации территорий.

Как следствие, возникают локальные и временные дефициты, например, горючего и соли, увеличиваются расходы бизнеса, растут цены на оккупированных территориях.

Если у работников даже не сокращалась номинальная зарплата, то реальная зарплата все равно уменьшилась. Потому что покупать и получать услуги приходится уже по увеличенным ценам, если сравнить с довоенным временем.

Справка Finance.ua:

номинальная заработная плата — это буквально та сумма денег, которую работник получает за соответствующий промежуток времени. К примеру, если работодатель платит вам 15 тысяч грн в месяц за работу, ваша номинальная заработная плата составляет именно эти 15 тысяч грн;

реальная заработная плата высчитывается не в количестве денег, полученных за соответствующий период времени, а в количестве товаров и услуг, которые можно приобрести на эту зарплату. Реальная зарплата привязана к ценам потребительских товаров и услуг.

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