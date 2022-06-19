Почему в Украине подорожала гречка и когда ожидать снижения цены — Finance.ua

Почему в Украине подорожала гречка и когда ожидать снижения цены

Сегодня 07:08 — Аграрный рынок

Почему в Украине подорожала гречка и когда ожидать снижения цены

Удорожание гречки в Украине было вызвано ажиотажным спросом с целью создания запасов после начала войны. Однако вскоре будет урожай нового года, что приведет к снижению цены.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Как отметила аналитик, по результатам 2021 года Украина на 90% удовлетворила внутренний спрос на гречку своим производством, вырастив 106 тыс. тонн. Остальные объемы импортировались из Казахстана и России.

«В то же время ажиотажный спрос на крупы среди потребителей, начавшийся с началом войны, когда практически каждая семья пыталась сделать чуть ли не годовой запас продовольствия, привел к постепенному истощению запасов. Это и привело к росту цен на гречку», — отметила аналитик.

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Однако Украина уже засеяла 75 тыс. га под данной культурой, что составляет 90% посевных площадей в прошлом году и в скором времени будет получать урожай нового года, что снизит цену на этот продукт, сказала она.

«Кроме того, объемы посева гречки могут быть еще увеличены, поскольку гречка — это культура, которую можно сеять еще в июне после сбора урожая зерновых культур. Соответственно, предложение гречки в следующем году может еще увеличиться», — добавила Литвин.

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