Какие продукты в Украине дорожают быстрее всего: данные за последний месяц — Finance.ua
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Какие продукты в Украине дорожают быстрее всего: данные за последний месяц

Сегодня 08:06Личные финансы
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Какие продукты в Украине дорожают быстрее всего: данные за последний месяцКакие продукты в Украине дорожают быстрее всего: данные за последний месяц
Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в мае 2022 года. За последний месяц больше всего подорожали рис, гречка и капуста.
Об этом сообщает Госстат.
Что с ценами:
  • по данным статистического ведомства, по сравнению с апрелем рис подорожал на 16,3 % до 46,6 гривен за килограмм, крупа гречневая — 12,2% до 69,3 гривен за килограмм;
  • капуста белокочанная подорожала на 46,5% до 33,3 гривен за килограмм, морковь на 11,5% до 22,3 гривен за килограмм;
  • кроме того, рыба мороженая подорожала на 4,5% до 128,7 гривен за килограмм, сало на 2,2% до 120,4 гривен за килограмм;
  • в то же время яйца подешевели на 21,8% до 19,4 гривен за десяток.
Какие продукты в Украине дорожают быстрее всего: данные за последний месяц
Цены на алкоголь и сигареты. По данным Госстата:
  • сигареты премиум-класса подорожали на 1,5% до 74,4 гривен за пачку,
  • водка — на 7,4% до 112,9 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • вина столовые украинских марок — на 6,2% до 83,1 гривен за бутылку 0,7 литра,
  • пиво — на 8,4% до 24,7 гривен за бутылку 0,5 литра.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: РБК-Україна
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