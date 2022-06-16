Какие продукты в Украине дорожают быстрее всего: данные за последний месяц — Finance.ua

Какие продукты в Украине дорожают быстрее всего: данные за последний месяц

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Какие продукты в Украине дорожают быстрее всего: данные за последний месяц

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в мае 2022 года. За последний месяц больше всего подорожали рис, гречка и капуста.

Об этом сообщает Госстат

Что с ценами:

по данным статистического ведомства, по сравнению с апрелем рис подорожал на 16,3 % до 46,6 гривен за килограмм, крупа гречневая — 12,2% до 69,3 гривен за килограмм;

капуста белокочанная подорожала на 46,5% до 33,3 гривен за килограмм, морковь на 11,5% до 22,3 гривен за килограмм;



кроме того, рыба мороженая подорожала на 4,5% до 128,7 гривен за килограмм, сало на 2,2% до 120,4 гривен за килограмм;



в то же время яйца подешевели на 21,8% до 19,4 гривен за десяток.



Цены на алкоголь и сигареты. По данным Госстата:

сигареты премиум-класса подорожали на 1,5% до 74,4 гривен за пачку,

водка — на 7,4% до 112,9 гривен за бутылку 0,5 литра,

вина столовые украинских марок — на 6,2% до 83,1 гривен за бутылку 0,7 литра,

пиво — на 8,4% до 24,7 гривен за бутылку 0,5 литра.

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