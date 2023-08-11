Почему в ЕС требуют от беженцев выписку из украинского банка — Finance.ua

Почему в ЕС требуют от беженцев выписку из украинского банка Сегодня 09:00 — Личные финансы

Украинцы, получающие социальную помощь в странах ЕС, недавно начали получать письма с требованием предоставить выписку из банковского счета украинского банка за последние три месяца. Фокус узнал, что означают такие письма и кому, в конце концов, придется возвращать полученную в ЕС денежную помощь.

Пример

Киевлянка Мария с весны прошлого года находится в Германии, где с семьей получила убежище. Говорит, льготы для украинцев предусматривают ежемесячные выплаты и отдельное и довольно хорошее жилье. Недавно она и ее муж получили письма местных социальных органов, где указывалось на обязательное предоставление выписки со счета украинского банка за три месяца, в противном случае все льготы будут отменены.

Почему европейцам интересны данные банковских счетов беженцев

Ольга Черевко, управляющий партнер ЮК GLS, объясняет: предоставление льгот и социальной помощи украинцам европейскими странами регулируется их внутренним законодательством. По условиям законодательства европейских стран и Германия не является исключением, право на социальную помощь имеют только лица, не имеющие никаких доходов и активов, или имеющие доходы в размере ниже прожиточного минимума по законодательству той или иной европейской страны.

Социальные выплаты иностранцам — это добрая воля страны, приютившей беженцев, а не ее обязанность, говорят юристы.

Вообще, осуществление проверки беженцев, не получают ли они параллельно с выплатами других доходов, — распространенная практика в разных странах Евросоюза. В частности, как сообщила эксперт, налоговый консультант Александра Томашевская, такие проверки проводятся в Ирландии, Исландии, Великобритании, Нидерландах.

Таким образом, верификация данных беженцев — это так называемый стандарт, позволяющий европейским странам отделить тех, кто действительно нуждается в денежной помощи, от тех, кто банально паразитирует на европейском гостеприимстве.

Как пояснил Александр Курявый, управляющий партнер юридической компании «Муренко, Курявый и Партнеры», в Германии для получения пособия по безработице, социальной помощи и других видов социальной поддержки устанавливаются определенные критерии, которые могут включать в себя показатели дохода, имущественного положения и т. п. Такие критерии закреплены в законах и нормативных актах, регулирующих социальное обеспечение страны.

В Германии действует Закон о социальной помощи, предусматривающий, что получать выплаты могут:

безработные трудоспособные;

лица, чей уровень дохода недостаточен, чтобы покрывать оплату жилья, проезд и достойную, по немецким нормам, жизнь: потребности в питании, одежде, средствах гигиены, предметах домашнего обихода, а также потребности участия в социальной и культурной жизни общества.

Юристы отмечают: в Европе ужесточают контроль за целевым использованием средств налогоплательщиков. Поэтому требования о подтверждении наличия и размера доходов, как и пребывания по месту регистрации, вполне логичны и обоснованы.

«Социальные выплаты украинским беженцам не являются обязанностью страны, которая их приютила, а ее доброй волей, поэтому не следует относиться к выплатам, как к чему-то обязательному», — говорит Екатерина Струкова, адвокат Stron Legal Services.

Как выписка из банка повлияет на социальные выплаты

Если после предоставления соцслужбам в европейской стране банковской выписки выяснится, что лицо за все время пребывания в стране получало выплаты, а параллельно — немалый доход на карту украинского банка, то вполне вероятно, что выплаты могут быть отменены. Более того, эксперты предупреждают: у беженцев могут запросить дополнительные данные по счету, а еще — потребовать вернуть полученные выплаты за период, когда у них были подтверждены выпиской из банка доходы.

Эксперты считают, что требование стран по выписке с банковского счета продиктовано еще и тем, что очень часто сами получатели денег от европейских налогоплательщиков нарушают условия.

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uamedia По материалам:

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