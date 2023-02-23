Почему увеличилось потребление электричества — министр
Сегодня, 23 февраля, энергосистема Украины будет работать без ограничений потребителей электроэнергии.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, которого цитируют в Минэнерго в Telegram.
По словам министра, «сегодня, несмотря на увеличение объемов потребления в связи с похолоданием, генерация имеет достаточно мощности для полного обеспечения потребностей электроэнергии, а также значительный резерв».
Как сообщается, за последние сутки в результате постоянных вражеских обстрелов возросло количество обесточенных потребителей в Харьковской и Запорожской областях.
В Донецкой области возобновлено электроснабжение почти 18 тысяч абонентов.
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