Почему увеличилось потребление электричества — министр Сегодня 12:20 — Энергетика

Сегодня, 23 февраля, энергосистема Украины будет работать без ограничений потребителей электроэнергии.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, которого цитируют в Минэнерго в Telegram.

По словам министра, «сегодня, несмотря на увеличение объемов потребления в связи с похолоданием, генерация имеет достаточно мощности для полного обеспечения потребностей электроэнергии, а также значительный резерв».

Как сообщается, за последние сутки в результате постоянных вражеских обстрелов возросло количество обесточенных потребителей в Харьковской и Запорожской областях.

В Донецкой области возобновлено электроснабжение почти 18 тысяч абонентов.

УНН По материалам:

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