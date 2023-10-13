Почему топливо в Польше дешевле, чем в Украине — мнение эксперта Сегодня 19:45 — Энергетика

Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн прокомментировал причины сдерживания роста цен на автомобильное топливо в Польше.

Свое мнение эксперт высказал в социальной сети Facebook.

Почему топливо в Польше дешевле, чем в Украине? Такой вопрос мне задавали в последние 2 месяца неоднократно. Ответ простой — популизм.

В июне государственный монополист «Орлен» во главе с членом партии власти «Право и справедливость» заморозил цены на своих колонках. Остались они непоколебимыми, несмотря на то, что в июле-сентябре цены на нефть и нефтепродукты в мире выросли на 25%. При рыночной цене 8 злотых за литр бензин и дизтопливо в Польше стоят 6.

Из-за разницы цен польское топливо начали выгребать соседние страны, что привело к перебоям с наличием горючего на станциях «Орлена» по всей стране, даже в Варшаве. Чтобы не пугать общественность, на заправочных пистолетах наклеивают сообщения о техническом обслуживании. А сейчас некоторые колонки вообще погасли.

По моим расчетам, за этот период компания из 60% «государственных» акций потеряла около 500 млн долларов. Еще столько же потеряли «частники», которые тоже были вынуждены придерживаться цен «Орлена». Автоматически это означает огромные потери государственного бюджета от неуплаты налогов (НДС и налог на прибыль).

Не исключено, что впоследствии к польскому нефтяному гиганту поступят иски от частных акционеров, немало потерявших от этой предвыборной стабильности. Говорят, компания уже получила ответные сигналы от западных инвестфондов. Это все очень грустно, ведь лично для меня «Орлен» всегда являлся примером эффективного государственно-частного управления.

Казалось бы, при чем здесь мы? А при том, что у нас тоже есть государственные нефтегазовые гиганты, которые полностью находятся под влиянием чиновников. Сейчас главная задача состоит в том, чтобы там не воровали, а параллельно повышать их эффективность и устойчивое развитие. Но на перспективу следует думать, как обеспечить независимость этих структур от политического влияния и фактической игры на стороне действующей власти. Государственные компании должны работать на страну в любых условиях.

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Українські Новини По материалам:

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