Почему смартфон перегревается и как этого избежать — Finance.ua

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Почему смартфон перегревается и как этого избежать

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Почему смартфон перегревается и как этого избежать
Почему смартфон перегревается и как этого избежать
С наступлением теплых дней мы чаще пользуемся смартфонами на открытом воздухе — слушаем музыку, снимаем видео, общаемся в мессенджерах. Но стоит помнить: как и человек, телефон может перегреться от чрезмерного тепла и активного использования.
Чрезмерный перегрев вредит не только аккумулятору, но и работе всего устройства: оно начинает тормозить, быстро разряжается, может неожиданно выключиться или, в худшем случае, вообще не включиться после перегрева. Чтобы избежать подобного «теплового удара», следуйте нескольким проверенным советам.

Что ведет к перегреву смартфона?

Существует несколько распространенных причин, по которым ваш телефон может перегреваться:
  • Прямой солнечный свет. Если оставить смартфон на солнце или в закрытом автомобиле, температура внутри устройства может подняться до критического уровня.
  • Интенсивное использование. Долгие телефонные разговоры, игры, просмотр видео или работа нескольких приложений одновременно сильно нагружают процессор.
  • Перезарядка. Оставленный на зарядке телефон после достижения 100% может перегреваться, особенно если вы используете неоригинальное зарядное устройство или есть проблемы с кабелем.
  • Фоновые приложения. Приложения, которые вы не используете, но не закрыли, продолжают работать в фоновом режиме и создают дополнительную нагрузку.

Как защитить смартфон от перегрева: 5 действенных советов

1. Не оставляйте телефон под солнцем
Избегайте ситуации, когда смартфон находится под прямыми лучами солнца, особенно долгое время. Не кладите его на панель автомобиля или на скамейку в парке — лучше спрятать в сумку или карман.
2. Снизьте яркость экрана
Максимальная яркость — один из главных врагов энергоэффективности. Она заставляет батарею работать более активно, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры устройства. Установите автоматическую регулировку яркости или уменьшите ее вручную. Можно также сократить время до автоматического отключения экрана. Дополнительно стоит подумать об антибликовой пленке — она улучшит видимость на солнце без необходимости увеличивать яркость.
3. Заряжайте только проверенными устройствами
Некачественные зарядные устройства могут не только повредить батарею, но и вызвать перегрев. Всегда используйте зарядку от производителя или проверенного бренда. Проверяйте также состояние кабеля и разъема — любые повреждения могут привести к дополнительным рискам.
4. Закрывайте лишние приложения
Даже если вы не пользуетесь приложением, оно может оставаться активным в фоне и продолжать потреблять ресурсы устройства. Регулярно закрывайте ненужные программы:
  • На iPhone: проведите пальцем вверх снизу экрана и смахните ненужные приложения вверх. Если есть кнопка Home — дважды нажмите ее для просмотра открытых окон.
  • На Android: откройте меню активных приложений, проведя пальцем снизу вверх или нажав соответствующую кнопку и закройте все лишнее.
5. Обновляйте приложения
Обновления часто содержат устранение ошибок и оптимизации, которые уменьшают нагрузку на систему. Своевременное обновление приложений — простой способ сделать телефон менее уязвимым к перегреву и продлить срок службы аккумулятора.
По материалам:
ITsider.
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