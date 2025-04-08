Почему смартфон перегревается и как этого избежать — Finance.ua

Почему смартфон перегревается и как этого избежать Сегодня 22:35

Почему смартфон перегревается и как этого избежать

С наступлением теплых дней мы чаще пользуемся смартфонами на открытом воздухе — слушаем музыку, снимаем видео, общаемся в мессенджерах. Но стоит помнить: как и человек, телефон может перегреться от чрезмерного тепла и активного использования.

Чрезмерный перегрев вредит не только аккумулятору, но и работе всего устройства: оно начинает тормозить, быстро разряжается, может неожиданно выключиться или, в худшем случае, вообще не включиться после перегрева. Чтобы избежать подобного «теплового удара», следуйте нескольким проверенным советам.

Что ведет к перегреву смартфона?

Существует несколько распространенных причин, по которым ваш телефон может перегреваться:

Прямой солнечный свет. Если оставить смартфон на солнце или в закрытом автомобиле, температура внутри устройства может подняться до критического уровня.

Если оставить смартфон на солнце или в закрытом автомобиле, температура внутри устройства может подняться до критического уровня. Интенсивное использование . Долгие телефонные разговоры, игры, просмотр видео или работа нескольких приложений одновременно сильно нагружают процессор.

. Долгие телефонные разговоры, игры, просмотр видео или работа нескольких приложений одновременно сильно нагружают процессор. Перезарядка. Оставленный на зарядке телефон после достижения 100% может перегреваться, особенно если вы используете неоригинальное зарядное устройство или есть проблемы с кабелем.

Оставленный на зарядке телефон после достижения 100% может перегреваться, особенно если вы используете неоригинальное зарядное устройство или есть проблемы с кабелем. Фоновые приложения. Приложения, которые вы не используете, но не закрыли, продолжают работать в фоновом режиме и создают дополнительную нагрузку.

Как защитить смартфон от перегрева: 5 действенных советов

1. Не оставляйте телефон под солнцем

Избегайте ситуации, когда смартфон находится под прямыми лучами солнца, особенно долгое время. Не кладите его на панель автомобиля или на скамейку в парке — лучше спрятать в сумку или карман.

2. Снизьте яркость экрана

Максимальная яркость — один из главных врагов энергоэффективности. Она заставляет батарею работать более активно, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры устройства. Установите автоматическую регулировку яркости или уменьшите ее вручную. Можно также сократить время до автоматического отключения экрана. Дополнительно стоит подумать об антибликовой пленке — она улучшит видимость на солнце без необходимости увеличивать яркость.

3. Заряжайте только проверенными устройствами

Некачественные зарядные устройства могут не только повредить батарею, но и вызвать перегрев. Всегда используйте зарядку от производителя или проверенного бренда. Проверяйте также состояние кабеля и разъема — любые повреждения могут привести к дополнительным рискам.

4. Закрывайте лишние приложения

Даже если вы не пользуетесь приложением, оно может оставаться активным в фоне и продолжать потреблять ресурсы устройства. Регулярно закрывайте ненужные программы:

На iPhone: проведите пальцем вверх снизу экрана и смахните ненужные приложения вверх. Если есть кнопка Home — дважды нажмите ее для просмотра открытых окон.

На Android: откройте меню активных приложений, проведя пальцем снизу вверх или нажав соответствующую кнопку и закройте все лишнее.

5. Обновляйте приложения

Обновления часто содержат устранение ошибок и оптимизации, которые уменьшают нагрузку на систему. Своевременное обновление приложений — простой способ сделать телефон менее уязвимым к перегреву и продлить срок службы аккумулятора.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.