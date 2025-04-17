БЭБ в Киеве разоблачило преступную группу, которая сбывала фальшивые доллары, покупая технику Apple — Finance.ua

БЭБ в Киеве разоблачило преступную группу, которая сбывала фальшивые доллары, покупая технику Apple Сегодня 11:33 — Криминал

БЭБ в Киеве разоблачило преступную группу, которая сбывала фальшивые доллары, покупая технику Apple

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в г. Киеве разоблачили организованную преступную группу, которая занималась сбытом поддельных долларов США. Об этом сообщило БЭБ.

В ходе следственных действий установлено, что фигуранты покупали технику торговой марки Apple за фальшивые доллары через онлайн-платформу OLX. Злоумышленники находили объявления, выходили на связь с продавцами и договаривались о личной встрече. В дальнейшем рассчитывались за товар поддельными купюрами.

Во время санкционированных обысков детективы БЭБ изъяли наличные деньги на сумму более 10 тыс. долларов США.

По факту сбыта поддельной иностранной валюты трем лицам сообщено о подозрении по ст. 199 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества.

Оперативное сопровождение — Служба безопасности Украины. Процессуальное руководство — прокуроры Киевской городской прокуратуры.

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