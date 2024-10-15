Почему резкий рост стоимости компании — не повод инвестировать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почему резкий рост стоимости компании — не повод инвестировать

Личные финансы
35
Почему резкий рост стоимости компании — не повод инвестировать
Почему резкий рост стоимости компании — не повод инвестировать
Этот пример для инвесторов еще можно назвать «легендарным провалом Баффета». Рассказываем, в чем его суть.
Существовала в 1989 году довольно привилегированная авиакомпания USAir. Перевозчик фиксировал активный рост выручки. И известный ныне инвестор Уоррен Баффет решил избрать для себя эти бумаги. Почему ему очень перспективной показалась эта идея.
Впрочем, это была ошибка. Через несколько лет компания себя объявила банкротом, а инвестор признал, что «оступился».

Вывод

Какой бы активный финансовый рост ни демонстрировала компания, нет гарантий, что набранные темпы она сохранит в будущем. Могут быть использованы заемные капиталы, может в итоге долговая нагрузка оказаться для бизнеса непосильной. Это все может привести к банкротству.
Инвесторам следует четко понимать, как и из чего компания планирует расти и в дальнейшем.

Больше типичных ошибок инвесторов, терявших свои вложения, читайте здесь.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.