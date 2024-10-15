Почему резкий рост стоимости компании — не повод инвестировать Сегодня 20:43 — Личные финансы

Почему резкий рост стоимости компании — не повод инвестировать

Этот пример для инвесторов еще можно назвать «легендарным провалом Баффета». Рассказываем, в чем его суть.

Существовала в 1989 году довольно привилегированная авиакомпания USAir. Перевозчик фиксировал активный рост выручки. И известный ныне инвестор Уоррен Баффет решил избрать для себя эти бумаги. Почему ему очень перспективной показалась эта идея.

Впрочем, это была ошибка. Через несколько лет компания себя объявила банкротом, а инвестор признал, что «оступился».

Вывод

Какой бы активный финансовый рост ни демонстрировала компания, нет гарантий, что набранные темпы она сохранит в будущем. Могут быть использованы заемные капиталы, может в итоге долговая нагрузка оказаться для бизнеса непосильной. Это все может привести к банкротству.

Инвесторам следует четко понимать, как и из чего компания планирует расти и в дальнейшем.

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