Почему плохая успеваемость детей в школе угрожает экономике ЕС — Finance.ua

Почему плохая успеваемость детей в школе угрожает экономике ЕС Сегодня 06:34 — Мир

Почему плохая успеваемость детей в школе угрожает экономике ЕС

Уровень знаний детей по математике и чтению «значительно ухудшился» в большинстве стран Европейского союза. Это огромный риск для экономики в будущем.

Издание Politico пишет, что показатели неуспеваемости — когда учащиеся не достигают минимального уровня знаний — росли за последние 12 лет, а в 2022 году произошло резкое снижение базовых навыков, возможно, вследствие закрытия школ из-за пандемии.

В настоящее время Евросоюз находится вдали от своей цели по снижению уровня неуспеваемости до 15% к 2030 году. Почти каждый третий подросток 15 лет не имеет базовых навыков в математике, а каждый четвертый не может достичь минимального уровня по чтению и естественным наукам.

Низкая успеваемость несет угрозу производительности труда и конкурентоспособности в среднесрочной перспективе. Работодатели же утверждают, что наличие квалифицированных работников имеет решающее значение, указывая на то, что нехватка рабочей силы сдерживает способность компаний наращивать производство.

«Таким образом, хорошо функционирующие и эффективные системы образования и подготовки имеют решающее значение для обучения молодежи и взрослых навыков, необходимых на рынке труда, для получения качественных рабочих мест, в том числе с учетом масштабных преобразований, с которыми сталкивается ЕС», — говорится в сообщении.

Самые низкие показатели успеваемости по математике — в Болгарии, на Кипре и в Румынии. Более бедные ученики по всему ЕС учатся гораздо хуже: в 2022 году почти половина из них не будет успевать по математике, что «значительно больше, чем 38,2% в 2018 году».

Однако снижение успеваемости коснулось и более обеспеченных детей. Существует проблема нехватки квалифицированных учителей, которая «усугубилась в последние несколько лет, в частности, пандемией COVID-19».

Правительства ряда государств принимают меры: Финляндия вводит более обязательные уроки, а Нидерланды планируют выделять по 500 евро на каждого учащегося школам, готовым улучшить свои базовые навыки.

УНІАН По материалам:

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