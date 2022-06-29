Почему парламент вернул налоги на импорт и еврономера — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почему парламент вернул налоги на импорт и еврономера

Казна и Политика
25
В налоговом комитете Верховной Рады рассчитывают, что возврат пошлин и НДС на импортные товары в 2,5-3 раза увеличит поступление в казну от таможни.
В Украине с 1 июля вернется обязательство платить пошлины и 20% налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары, в том числе импортные авто. Это позволит пополнить государственный бюджет.
Принятый ВРУ в июне законопроект № 7418 отменяет льготы, которые в начале апреля ввел в действие закон № 2142.
Восстанавливается ввозная пошлина и НДС для импортных товаров, ввозимых ФЛП I, II и III группы.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что льготы на эту группу товаров лишали бюджет доходов на сумму около 3 млрд грн.
Также возвращают ввозную пошлину для предприятий, освобожденных от таких плат (бюджет ежемесячно недополучал около 500 млн грн из-за этого).
Налоги на ввозимые авто могли бы обеспечить бюджет поступлениями около 113 млрд грн.
В парламенте отметили, что налогообложение импортных автомобилей способно вернуть в госбюджет миллиардные поступления.
Даниил Гетманцев, нардеп от «Слуги народа», глава финансового комитета ВРУ, рассчитывает на возобновление поступлений в госбюджет после вступления в силу законопроекта № 7418.

Узнавайте главные финансовые новости Украины и мира на Finance.ua 🧐

«Мы считаем, что благодаря этому решению вместе с некоторыми другими организационными мероприятиями на таможне это позволит в 2,5-3 раза увеличить поступления от таможни в бюджет. Если сегодня мы получаем в районе 9 млрд грн, то эта сумма может составить 25 млрд грн и более ежемесячно», — сказал Даниил Гетманцев.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 24 марта отменила все налоги и сборы на импорт во время военного положения. С тех пор в ГНСУ отчитывались о миллиардных потерях бюджета из-за льгот.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.