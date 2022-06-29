Почему парламент вернул налоги на импорт и еврономера — Finance.ua

Почему парламент вернул налоги на импорт и еврономера
В налоговом комитете Верховной Рады рассчитывают, что возврат пошлин и НДС на импортные товары в 2,5-3 раза увеличит поступление в казну от таможни.
В Украине с 1 июля вернется обязательство платить пошлины и 20% налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары, в том числе импортные авто. Это позволит пополнить государственный бюджет.
Принятый ВРУ в июне законопроект № 7418 отменяет льготы, которые в начале апреля ввел в действие закон № 2142.
Восстанавливается ввозная пошлина и НДС для импортных товаров, ввозимых ФЛП I, II и III группы.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что льготы на эту группу товаров лишали бюджет доходов на сумму около 3 млрд грн.
Также возвращают ввозную пошлину для предприятий, освобожденных от таких плат (бюджет ежемесячно недополучал около 500 млн грн из-за этого).
Налоги на ввозимые авто могли бы обеспечить бюджет поступлениями около 113 млрд грн.
В парламенте отметили, что налогообложение импортных автомобилей способно вернуть в госбюджет миллиардные поступления.
Даниил Гетманцев, нардеп от «Слуги народа», глава финансового комитета ВРУ, рассчитывает на возобновление поступлений в госбюджет после вступления в силу законопроекта № 7418.
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«Мы считаем, что благодаря этому решению вместе с некоторыми другими организационными мероприятиями на таможне это позволит в 2,5-3 раза увеличить поступления от таможни в бюджет. Если сегодня мы получаем в районе 9 млрд грн, то эта сумма может составить 25 млрд грн и более ежемесячно», — сказал Даниил Гетманцев.
Справка Finance.ua:
- Верховная Рада 24 марта отменила все налоги и сборы на импорт во время военного положения. С тех пор в ГНСУ отчитывались о миллиардных потерях бюджета из-за льгот.
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