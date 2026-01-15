Почему отапливать жилье газовой плитой опасно Сегодня 09:31 — Энергетика

Из-за обесточивания и перебоев с централизованным отоплением во многих домах украинцев стало холоднее. В таких условиях некоторые пытаются согреться «дедовским» способом — включают газовые конфорки или духовку при закрытых окнах. Такой способ обогрева крайне опасен и может стоить жизни.

Об этом сообщают эксперты ГазПравда.

Почему это опасно

При горении газа в закрытом помещении без надлежащей вентиляции возникают две угрозы:

Накопление угарного газа (CO). Угарный газ не имеет ни запаха, ни цвета, ни вкуса. Человек может чувствовать слабость, сонливость, головные боли, а дальше потерять сознание. CO блокирует доступ кислорода к органам и тканям, что может привести к роковым последствиям в считаные минуты. Снижение уровня кислорода в воздухе. Для горения газа требуется кислород. В закрытой комнате концентрация быстро уменьшается, что вызывает одышку, головокружение и резкое ухудшение самочувствия.



Основные правила безопасности

Никогда не используйте газовую плиту или духовой шкаф для обогрева помещения. Они предназначены исключительно для приготовления пищи. Всегда проветривайте помещение. Если работает газовая конфорка, окно должно быть открытым хотя бы микропроветриванием, даже в мороз. Не оставляйте газ без присмотра, особенно на ночь. Проверяйте тягу в вентиляционных каналах. Если вентиляция заблокирована или не работает, продукты сгорания скапливаются в комнате.

