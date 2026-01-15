Почему отапливать жилье газовой плитой опасно
Из-за обесточивания и перебоев с централизованным отоплением во многих домах украинцев стало холоднее. В таких условиях некоторые пытаются согреться «дедовским» способом — включают газовые конфорки или духовку при закрытых окнах. Такой способ обогрева крайне опасен и может стоить жизни.
Об этом сообщают эксперты ГазПравда.
Почему это опасно
При горении газа в закрытом помещении без надлежащей вентиляции возникают две угрозы:
- Накопление угарного газа (CO). Угарный газ не имеет ни запаха, ни цвета, ни вкуса. Человек может чувствовать слабость, сонливость, головные боли, а дальше потерять сознание. CO блокирует доступ кислорода к органам и тканям, что может привести к роковым последствиям в считаные минуты.
- Снижение уровня кислорода в воздухе. Для горения газа требуется кислород. В закрытой комнате концентрация быстро уменьшается, что вызывает одышку, головокружение и резкое ухудшение самочувствия.
Основные правила безопасности
- Никогда не используйте газовую плиту или духовой шкаф для обогрева помещения. Они предназначены исключительно для приготовления пищи.
- Всегда проветривайте помещение. Если работает газовая конфорка, окно должно быть открытым хотя бы микропроветриванием, даже в мороз.
- Не оставляйте газ без присмотра, особенно на ночь.
- Проверяйте тягу в вентиляционных каналах. Если вентиляция заблокирована или не работает, продукты сгорания скапливаются в комнате.
