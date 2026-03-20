Почему оставлять зарядку без телефона в розетке опасно
Каждый день мы подключаем смартфоны и другие гаджеты к зарядному устройству. Часто адаптер питания не извлекают из розетки месяцами — это неудобно, особенно если розетка находится внизу.
Но в чем же риск оставленного в розетке адаптера?
Износ компонентов
Даже когда зарядное устройство не заряжается, оно работает в так называемом режиме ожидания. Его элементы постоянно под напряжением, а это вызывает небольшой нагрев. С течением времени такие компоненты, особенно конденсаторы, деградируют. Это сокращает ресурс зарядного устройства. Следует учесть, что сейчас большинство смартфонов поставляются без зарядного устройства, поэтому бережно относиться к существующему адаптеру особенно важно.
Качество самого блока питания
Если в коробке нет зарядного устройства, пользователи обычно покупают самый дешевый на рынке или в переходе. И здесь кроется главная опасность. Я никогда не забуду случай, когда дешевый адаптер без нагрузки взорвался — к счастью, я был рядом. Качественные блоки питания имеют защиту от скачков напряжения и надежную конструкцию из проверенных компонентов. Дешевый адаптер может быть собран без каких-либо тестов, и скачок напряжения способен привести к аварии.
Если ваш адаптер дешевый, его лучше не оставлять постоянно в розетке, а во время зарядки следить за устройством. Лучше выбирать проверенные бренды, например Anker, Ugreen, Baseus, или использовать оригинальные зарядные устройства, которые еще добавляют в некоторые комплекты.
Прыжки напряжения
Если в вашем доме нет стабилизатора или защиты от перепадов напряжения, оставлять зарядное устройство в розетке не стоит. Резкий скачок может вызвать перегрев элементов и даже пожар. Особенно опасно при грозе в частном доме. Даже проверенный адаптер не гарантирует полной безопасности, ведь есть риск заводского брака — даже iPhone может быть бракованным.
Расход энергии
Постоянно подключенное зарядное устройство потребляет очень мало энергии (примерно 3 кВт·ч в год). Но если добавить несколько блоков в большой семье и другую технику в режиме ожидания, то сумма заметно растет. В год можно потратить столько же, сколько в месяц мобильной связи или интернета. А с точки зрения принципа — зачем платить за «воздух»?
Защита от детей
Современные розетки могут иметь защиту от детей, а зарядные устройства для смартфонов — нет. Ребенок может повредить провод или вставить металлический предмет в разъем USB, что приведет к замыканию и потенциальному пожару.
Безопаснее подключать зарядное устройство к качественному сетевому фильтру с защитой и отключать его кнопкой, когда оно не требуется. Постоянно оставлять адаптер в розетке без присмотра не следует — любое устройство может выйти из строя неожиданно.
Также по теме
Почему оставлять зарядку без телефона в розетке опасно
Нефтяные гиганты инвестировали 163 миллиона долларов в новый проект США на Аляске
ОАЭ готовят смягчение требований к налоговому резидентству
В ежегодном рейтинге счастья Украина заняла 111 место
Шри-Ланка вводит 4-дневную рабочую неделю из-за дефицита топлива
Статус UKR и карта CUKR: что учтут для резидентства ЕС