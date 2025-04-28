Почему нужно увеличить количество критериев для попадания в «Клуб белого бизнеса» — Finance.ua

Почему нужно увеличить количество критериев для попадания в «Клуб белого бизнеса» Сегодня 15:12

Почему нужно увеличить количество критериев для попадания в «Клуб белого бизнеса»

Необходимо увеличить количество критериев для попадания в «Клуб белого бизнеса». Ведь критерии сейчас таковы, что крупный бизнес в этот клуб может попасть, а малый и средний — нет.

Об этом сообщил глава ГНСУ Руслан Кравченко в интервью Экономической правде.

Также Кравченко прокомментировал «Клуб белого бизнеса».

«Недавно у меня была встреча с бизнесом в Житомире. Там один руководитель предприятия сказал такую ​​фразу: «Я не в «белом» клубе, но и не в «черном», потому что плачу налоги. Вы — глава налоговой, скажите, кто я? Я серый, черный, белый, оранжевый, розовый или голубой?» Я не мог ему ответить. Закон хорош с точки зрения поддержки бизнеса, который платит налоги. Мое мнение: необходимо увеличить количество критериев для попадания в этот «клуб». Все предприятия, которые платят налоги, — «белые», — сказал Кравченко.

Глава налоговой отметил, что сейчас критерии таковы, что крупный бизнес в этот клуб может попасть, а еще только развивающиеся малый и средний — нет.

Кравченко отметил, что если бы у него была законодательная инициатива, то увеличил бы количество критериев, чтобы больше бизнеса, который платит налоги и работает в рамках закона, туда попало.

Економічна Правда По материалам:

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