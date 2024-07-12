Почему невозможно записаться в электронную очередь в ТЦК: основные причины — Finance.ua

Почему невозможно записаться в электронную очередь в ТЦК: основные причины
В Украине многие военнообязанные сталкиваются с проблемой, когда невозможно записаться в электронную очередь в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Это связано с несколькими факторами.
Об этом рассказала заведующая кафедрой Информационной и кибернетической безопасности Государственного университета информационно-коммуникационных технологий профессор Галина Гайдур изданию «Телеграф».
По ее словам, проблема не в сервере и не в программном обеспечении, а в том, что у нас много людей и мало времени. К примеру, отсрочку получают на один месяц — а значит, нужно записываться еще раз, снова нести документы. Забрать заключение ВВК — это также плюс запись в очередь.
Гайдур подчеркнула, что нагрузка на систему и поток людей не уменьшается, ведь одному человеку нужно приходить по несколько раз. Вдобавок скоро 16 июля, последний день для обновления учетных данных.
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Еще одной причиной, по ее словам, может быть, что люди злоупотребляют бронированием мест и могут быть ограничения. Также Гайдур отметила, что проблема может быть связана с тем, что блокируется количество попыток. Возможно, это сделано для того, чтобы увеличить пропускную способность и ограничить тех, кто злоупотребляет.
«Систему запустили, и если определяют какие-то проблемы, они должны что-то записать. То есть сделать апгрейд, обновить. То есть эта проблема связана не с тем, что там нет места, а с тем, что в самой программе, возможно, блокируется количество попыток», — подчеркнула она.
К примеру, три раза записался в очередь и все. Чтобы количество других людей с другими телефонами могло записаться также в свои ТЦК.
«А если будет без количества, то, знаете, как у нас люди любят — ой, не получится у меня завтра, пойду послезавтра, у меня еще есть время, я запишусь. А в это время другой человек ищет этот день и не может записаться. Это проблема не в самом программном обеспечении», — пояснила профессор.
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